Après des années d'attentes, les fans de la licence ont enfin eu la nouvelle qu'ils attendaient l'été dernier : Borderlands 4 arrive bel et bien ! Le jeu de Gearbox a même précisé la date de sortie en ce début d'année. Elle est fixée au 23 septembre 2025. Par conséquent, il ne reste plus que quelques mois à patienter avant de mettre la main dessus. Pour autant, alors que tout le monde devrait s'en réjouir, une inquiétude point chez certains qui n'hésitent pas à avancer leurs critiques publiquement. Toutefois, cela ne semble pas du tout plaire au patron du studio...

Aucune critique tolérée contre Borderlands 4

L'annonce de Borderlands 4 a fait beaucoup d'heureux ! Depuis ce grand moment à la Gamescom 2024, le studio Gearbox dévoile progressivement les nouveautés que vous réservera le jeu. En outre, il ne cache pas son ambition d'en faire l'opus le plus colossal de la licence. Mais cela est-il vraiment rassurant pour les fans ?

Face à toutes ces déclarations et aux premières images du jeu, certains s'interrogent. Le streamer Mitsu, fan de très longue date, a partagé ses réflexions sur X. Il ne se dit pas convaincu par le rendu présenté, trouvant que Borderlands 4 ressemble bien trop au troisième opus. Dès lors, il craint de voir le même scénario que pour le film Borderlands se répéter, avec une mauvaise gestion du marketing et, tout simplement, du projet en lui-même.

Ces mots n'ont pas échappé à Randy Pitchford, le co-fondateur de Gearbox. Il a répondu dans un premier temps à Mitsu qu'il n'a « pas besoin de cette énergie ». Il ajoute que lui et ses équipes travaillent à « faire de BL4 le meilleur jeu Borderlands à ce jour » et a conclu en mettant en sourdine le compte de son interlocuteur afin de ne plus voir ses posts sur le réseau social.

Vous vous en doutez, une telle réponse n'est pas passée inaperçue. D'autres fans et même des professionnels du secteur en ont discuté en ligne. Cory Michael (@Gothalion), un membre du studio d'édition Midwest Games, a interpellé Pitchford à son tour pour l'inviter à ne pas rejeter les critiques raisonnables sur Borderlands 4. Or, le patron de Gearbox ne semble pas prêt à entendre quoi ce soit, rejetant toute forme de ce qu'il qualifie comme étant du « pessimisme » et un comportement « toxique » :

Je n'ai vu aucune critique. J'ai juste vu une négativité de mesquinerie qui m'a démotivé. Vous voulez le meilleur Borderlands ? Soutenez-nous et encouragez-nous. Si vous prenez la passion des développeurs pour acquise, nous en paierons tous le prix. J'aime la critique et, heureusement, je n'en ai jamais manqué. Ne revenez pas sur son post. Ce n'était pas une critique. C'était du pessimisme. C'est toxique pour les gens qui se tuent pour vous divertir, alors allez vous faire voir.

Au moins, les choses sont claires. Gearbox ne laissera rien passer désormais. Ça risque d'être une nouvelle fois mouvementé sur X après le prochain State of Play. De fait, celui-ci sera entièrement consacré à Borderlands 4. Alors, si la présentation ne fait pas l'unanimité, il faudra bien accepter les critiques... n'est-ce pas Randy ?