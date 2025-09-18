Sorti le 12 septembre 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series, Borderlands 4, le nouveau jeu canonique de la célèbre franchise looter-shooter, est tout en contrastes. D'un côté, il aurait déjà dépassé les 2 millions de ventes. De l'autre, il fait les frais de vives polémiques et critiques de la part de la communauté, principalement en raison d'importants problèmes de performance, notamment sur PC, malgré une première mise à jour d'urgence pour réparer rapidement ce qui peut l'être. Mais la pire version du titre de Gearbox se trouverait finalement du côté de l'une des consoles les plus onéreuses actuellement sur le marché.

Des performances pas si Pro que ça sur Borderlands 4

Malgré les nombreux problèmes de performance qui affectent diverses configurations PC, Borderlands 4 semble en avoir de plus gros encore sur consoles. Plus précisément, et étonnamment, c'est en effet sur la fameuse PS5 Pro que le titre de Gearbox semble littéralement pédaler dans la semoule au fil d'une partie. Développé sur le moteur Unreal Engine 5, le jeu semble en effet souffrir d'un souci similaire à celui de The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered, également sur consoles.

À savoir que, sur une longue session sur Borderlands 4, les performances ne font qu'empirer. Le taux d'images par seconde s'effondre progressivement, rendant le tout quasiment injouable après plusieurs heures de jeu. En plus de cela, et ce tant sur PS5 Pro que sur d'autres consoles, le titre souffrirait de problèmes de fuites de mémoire, avec donc des risques de sauvegardes corrompues, ce qui peut être dévastateur pour une partie avec un Chasseur de l'Arche de haut niveau.

Randy Pitchford, patron de Gearbox, a apporté une solution temporaire à un joueur de Borderlands 4 sur PS5 Pro ayant signalé le problème des performances déclinantes au fil d'une session. « On sait que les performances chutent sur PS5 Pro après une session de plusieurs heures. En attendant un patch, voici une solution : quittez le jeu et relancez-le. Désolé pour la gêne occasionnée ! ». Si vous rencontrez ce grave problème sur la version PS5 Pro de Borderlands 4, vous savez donc quoi faire, en espérant qu'une mise à jour viendra rapidement l'éliminer.

Source : Randy Pitchford sur X.com