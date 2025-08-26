La sortie de Borderlands 4 approche à grands pas. Cependant, des problèmes de taille ont été repérés pour certains joueurs, ça va être plus que compliqué.

Après de longues années d'attente, Borderlands 4 est enfin sur le point de devenir une réalité ! C'est évidemment l'un des plus gros jeux attendus à la rentrée. Pour autant, tout le monde ne pourra pas en profiter de façon égale. Outre les différences de calendrier, des millions de joueurs risques d'être déçus si les soucis relevés à l'occasion de la Gamescom 2025 ne sont pas corrigés d'ici à sa sortie.

Ça sent le roussi pour Borderlands 4

Nouvel opus numéroté de la franchise explosive de Gearbox, Borderlands 4 est attendu au tournant par tous les fans qui ont patienté pour cette suite depuis le troisième volet paru en 2019. Ce sequel soit parvenir à faire mieux que son prédécesseur pour faire perdurer la réputation de la série. Cela dit, il risque d'y avoir un dommage collatéral plutôt important sur une certaine plateforme.

De fait, les mauvaises nouvelles s'enchaînent encore pour la sortie de Borderlands 4 sur Nintendo Switch 2. D'abord, il y a le fait que le jeu arrivera plus tard sur la console hybride, avec une date de sortie fixée au 3 octobre 2025. Mais, si ce n'était que ça, il n'y aurait pas tant à s'inquiéter. Cependant, plusieurs détails techniques commencent à faire grincer des dents.

Tout dernièrement, nous découvrions que Borderlands 4 ne pourrait pas prendre en charge l'écran scindé sur Nintendo Switch 2. Mais, à l'occasion de la Gamescom 2025, même la promesse des 30 FPS constants semble difficile à tenir. C'est en tout cas ce que révèle le créateur de contenu EpicNNG qui a pu essayer le jeu sur place.

Dans une vidéo, EpicNNG revient sur son expérience à la Gamescom. Il a pu y essayer une démo de Borderlands 4 en mode docké sur Nintendo Switch 2. Or, face au rendu, il se demande si le DLSS fonctionne correctement. En effet, il a rencontré de nombreuses baisses de framerate, et ce même avec peu d'ennemis à l'écran. Il a même constaté un délai entre ses actions et leur effet en jeu. Les équipes de Gearbox semblent avoir fort à faire pour optimiser le titre sur la console hybride.