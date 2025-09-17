Si Borderlands 4 a globalement reçu de bonnes critiques, il n’est hélas pas exempt de problèmes et de défauts. L’un d’entre eux va justement être bientôt résolu, comme l’indique cette annonce.

Borderlands 4 est enfin là. Le nouveau looter-shooter de Gearbox est déjà disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, et il arrivera le 3 octobre 2025 sur Switch 2. Les premiers tests sont positifs comme vous pouvez le voir chez nous. Mais une question reste en suspens : la nouvelle console de Nintendo pourra-t-elle suivre le rythme ?

Des critiques globalement séduites pour Borderlands 4 mais...

Les chiffres parlent d’eux-mêmes pour Borderlands 4. Sur Metacritic, le jeu affiche une moyenne de 84/100. Plusieurs médias n’hésitent pas à souligner le retour en force de la licence. En clair, l’accueil est solide. Les fans peuvent s’attendre à une expérience fidèle à l’ADN de la saga, mais modernisée. Mais tout n’est pas parfait pour autant. De nombreux joueurs se plaignent d’un champ de vision (FOV) trop limité. Résultat : l’action paraît parfois trop rapprochée, presque étouffante.

Gearbox a rapidement réagi. Le studio a confirmé travailler sur un curseur FOV pour Borderlands 4 pour les versions PS5 et Xbox Series. En revanche, aucune mention n’a été faite pour la Switch 2. Et c’est bien ce qui inquiète une partie de la communauté.

Nintendo Switch 2, entre espoirs et doutes

On le sait déjà : la version Switch 2 tournera “principalement à 30 fps”. Un compromis attendu pour un jeu en monde ouvert développé sous Unreal Engine 5. Mais l’ajout d’options graphiques, comme le FOV, pourrait mettre encore plus de pression sur la machine. Pour rassurer, Gearbox rappelle que la version Switch 2 n’est pas un simple portage. Elle a été développée en parallèle des autres, avec une optimisation spécifique. Reste à voir si cela suffira à offrir une expérience fluide et agréable.

Borderlands 4 semble avoir trouvé la bonne formule. Le gameplay est plus fun que jamais, le contenu est massif et les critiques saluent la générosité du titre. Les réserves concernent surtout le scénario, jugé inégal. Mais pour un looter-shooter, l’essentiel est bien là : des armes à foison et un plaisir immédiat. Pour les joueurs Switch 2, l’attente se poursuit. Réponse définitive le 3 octobre, quand on saura enfin si Pandora tournera aussi bien sur la console de Nintendo que sur ses rivales.

Source : Gearbox