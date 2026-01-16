Un peu plus de quatre mois après sa sortie, Borderlands 4 passe ainsi à une nouvelle version visant à préparer le titre pour l'année 2026 qui se profile. Celle-ci devrait s'avérer particulièrement chargée pour le titre de Gearbox, si l'on en croit sa feuille de route post-lancement. e premier trimestre va notamment marqué l'arrivée d'un premier Pack Histoire, impliquant une nouvelle zone à explorer, ainsi qu'un nouveau Chasseur de l'Arche. En attendant d'en apprendre plus, voyons donc ce qu'apporte cette première mise à jour significative de 2026.

Une première mise à jour pour une année 2026 légendaire sur Borderlands 4 ?

Cette première mise à jour importante de 2026 sur Borderlands 4 arrive peu après la fin des événements limités dans le temps « Saison du Butin » et « Triple Menace », qui impliquaient d'affronter de nouveaux boss le temps de la durée des événements. Ceux-ci comportaient un taux d'apparition de butins légendaires dédiés augmenté par rapport au jeu de base.

Suite aux retours de la communauté, Gearbox a pris la décision d'incorporer une hausse permanente (mais cependant relativement légère) du taux d'apparition des objets légendaires dédiés sur les boss dans la mise à jour qui nous intéresse ici. Ceux-ci devraient donc globalement apparaître plus souvent, sans que cela ne casse toutefois la dynamique de butin de Borderlands 4, d'après les développeurs. Vous pourrez d'ailleurs constater de cela via le renouvellement des événements hebdomadaires que sont le Big Encore de Moxxi, le Marché Noir de Maurice et la Mission Joker actuellement en lice.

La nouvelle mise à jour de Borderlands 4 vient autrement augmenter la puissance des Chasseurs de l'Arche Amon et Harlowe, visiblement un peu en retrait par rapport à Rafa et Vex. Leurs différentes compétences reçoivent ainsi d'agréables augmentations dans leur dégâts ou leur durée, afin de les mettre au niveau de leurs deux compagnons. Vous pouvez voir tout cela en détail via l'article de blog dédié sur le site officiel de Borderlands.

Source : Borderlands