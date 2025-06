Après des années d'attente, Borderlands 4 s'est enfin révélé au grand jour en début d'année 2025. Depuis, le jeu temporise ses annonces afin d'en dévoiler progressivement sur ce qu'il réserve aux joueuses et aux joueurs. Mais un autre détail a aussi été évoqué par le studio et on peut dire qu'il a fait grincer des dents. Finalement, une bonne nouvelle vient de tomber et elle va vraiment rassurer les fans !

Borderlands 4 se rattrape enfin auprès des joueurs

C'est un peu le sujet qui fait débat partout depuis quelque temps quand on parle de jeux vidéo : celui du prix. Il y avait d'abord toutes les interrogations autour de GTA 6, puis Mario Kart World qui est véritablement venu enfoncer le clou avec un tarif entre 80 et 90 €. Or, tout laissait ensuite à penser que Borderlands 4 surferait lui aussi sur cette tendance. Randy Pitchford, le fondateur du studio, n'y est pas pour rien. Il a multiplié des déclarations qui ont fait bouillir les joueuses et les joueurs avant de tenter de se rattraper.

Finalement, la question du prix de Borderlands 4 a été résolue en ce début de semaine. C'est l'éditeur, 2K, qui a levé le voile sur les tarifs appliqués sur les différentes éditions du jeu. Or, elles sont en fait dans les standards, avec un prix à 70 ou 80 € pour le jeu seul selon la plateforme :

Standard à 69,99 € sur PC (Steam et Epic Games ) et 79,99 € (sur PS5, Xbox Series X|S) : comprend le jeu de base.

sur PC (Steam et Epic Games ) et (sur PS5, Xbox Series X|S) : comprend le jeu de base. Deluxe à 99,99 € : jeu standard + Lot de Pack Prime + 1 skin d'arme du Faucon ardent.

: jeu standard + Lot de Pack Prime + 1 skin d'arme du Faucon ardent. Super Deluxe à 129,99 € : idem que la version Deluxe + Pack Ordre Décoratif + Pack Chasseur de l'arche.

Les différents packs ajoutent en somme des missions, bosses, cartes et comsétiques additionnels dans l'ensemble. Chaque édition de Borderlands 4 est éligible à la précommande dès maintenant. Si vous passez à la caisse avant la sortie du jeu le 12 septembre 2025, vous obtiendrez le Pack Gloire dorée en bonus. Il comprend un skin chasseur de l'Arche, un d'arme et un ÉCHO-4 pour drone.

© 2K / Gearbox Software.

Randy Pitchford explique le choix du coût pour le consommateur

En parallèle du lancement des précommandes de Borderlands 4, la chaîne YouTube Back Log Banter a publié une interview de Randy Pitchford. Celui-ci y est revenu sur l'évolution de Gearbox Software, mais aussi sur le prochain jeu à paraître. Il a ainsi mis au clair la stratégie tarifaire du studio à son sujet.

D'abord, Pitchford revient sur les augmentations des prix. Il reconnaît d'une part que 10 € de plus sur un jeu peut effectivement avoir un impact considérable dans certains cas, notamment pour les studios indé. Cependant, pour un gros studio comme celui derrière Borderlands 4, l'effet lui paraît bien moindre. Mais il estime toujours que la « valeur » prime pour décider du prix, comme avec un Mario Kart World à 80 dollars qui vaut l'investissement à ses yeux.

Pour autant, Borderlands 4 ne dépassera pas les 70 dollars si vous l'achetez seul. Ritchford justifie cette tranche de prix du fait qu'une s'agisse d'une production « haut de gamme ». Plus que cela, il rassure bien des fans en insistant sur le fait que c'est un « produit complet ». Dès lors, même si du contenu pourrait y être ajouté a posteriori, ne vous attendez pas à sortir la carte bancaire tous les quatre matin. Ce n'est pas un jeu-service, il n'a donc pas été pensé selon un modèle « basé sur les microtransactions ». Enfin des mots qui devraient réconcilier certains avec le patron !