À quelques mois de sa sortie, Borderlands 4 continue de faire parler de lui. Cette fois, ce n’est pas une arme loufoque ou une réplique absurde qui crée le buzz. C’est une mécanique de gameplay inattendue : la pêche au grappin. Oui, vous avez bien lu.

Un outil pensé pour l’action… mais pas seulement dans Borderlands 4

Le grappin est l’une des nouveautés les plus mises en avant dans Borderlands 4, comme on avait pu vous l'expliquer dans notre preview.. Pensé avant tout pour la mobilité, il permet de se balancer, grimper, ou encore attirer des objets dans le feu de l’action. On peut, par exemple, l’utiliser pour projeter des barils explosifs sur les ennemis. Rien de bien surprenant jusque-là pour un jeu aussi frénétique.

Mais lors d’un événement en juin dernier, un streamer a découvert une fonction totalement inattendue. En explorant une zone, il a utilisé le grappin sur un plan d’eau… et a sorti du loot. Résultat : une nouvelle activité vient discrètement s’ajouter au gameplay de Borderlands 4.

Oui, on peut pêcher dans Borderlands

Concrètement, certains plans d’eau montrent de légers remous à leur surface dans Borderlands 4. Il suffit alors d’y lancer le grappin. Des objets surgissent alors brièvement, flottent un instant, et peuvent être attrapés avant de retomber. Parfois utiles, parfois pas, ces objets sont une récompense bonus pour les joueurs les plus curieux.

C’est une forme de pêche complètement décalée, à l’image de la série. Et même si ce n’est pas la première fois que le jeu flirte avec cette idée (on se souvient de la mission aux poissons explosés dans le tout premier Borderlands), ici, elle prend une forme plus intégrée au gameplay.

La sortie de Borderlands 4 est prévue pour le 12 septembre 2025 sur consoles et PC. Et d’ici là, on peut parier que d’autres détails insolites émergeront. En attendant, gardez l’œil ouvert… et votre grappin à portée de main. Qui sait ce que vous pourriez pêcher ?

