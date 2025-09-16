Vous avez du mal à faire tourner convenablement Borderlands 4 sur votre PC ? Inutile d’accuser le jeu et le travail des développeurs. D’après le boss de Gearbox, le problème vient de vous.

Chassez le naturel, et il revient au galop comme on dit. Au cours des derniers mois, Randy Pitchford, boss de Gearbox Software, n’a pas manqué de s’attirer les foudres des joueurs en raison de ses nombreuses déclarations particulièrement maladroites et/ou rentre-dedans. Heureusement, cela n’a pas empêché la communauté de répondre présent pour le lancement de Borderlands 4, qui est toutefois largement critiqué pour les problèmes d’optimisation de la version PC. Et sans surprise, cela ne plaît pas beaucoup au boss du studio.

Le boss de Gearbox met les joueurs en colère… encore

En effet, comme beaucoup d’autres jeux avant lui, Borderlands 4 est aujourd’hui victime de la gronde des joueurs PC, qui n’hésitent pas à partager leur mécontentement sur les réseaux sociaux comme sur les boutiques en ligne. Résultat : le nouveau titre de Gearbox affiche aujourd’hui des évaluations tout juste « moyennes » sur Steam, tandis que les notes négatives commencent progressivement à se multiplier sur Metacritic. Acculé par les critiques des joueurs, Pitchford a donc décidé de répondre comme il sait si bien le faire : par l’attaque.

« Je vous en prie, codez votre propre moteur et montrez-nous comment on fait. Nous serons vos clients lorsque vous y parviendrez » a-t-il par exemple répondu de façon acerbe à un internaute lui recommandant de « rendre [Borderlands 4] plus joli sans se reposer sur l’upscale par l’IA ». « Ceux qui le font actuellement sont clairement stupides et ne savent pas ce qu’ils font. Même le soutien, les recommandations, le code et l’architecture des plus grandes compagnies mondiales de hardware et de technologie, qui travaillent avec les meilleurs codeurs de moteurs graphiques en temps réel du monde ne savent pas ce que vous semblez savoir. /sarcasme ».

Une réponse qui, sans surprise, n’a pas manqué de lui valoir de nombreuses critiques sur la toile, surtout sachant que ce n’est pas la seule du genre qu’il a pu donner. Comme d’habitude, Pitchford a toutefois tenté de calmer le jeu dans les jours qui ont suivi, en écrivant un long thread dans lequel il tente de persuader les joueurs… que Borderlands 4 n’est pas le problème. « Tout joueur PC doit accepter la réalité de la relation qui existe entre son matériel et le fonctionnement des logiciels qu’il utilise » a-t-il notamment déclaré.

Borderlands 4 tourne mal sur PC ? C’est votre faute !

« Nous avons conçu une incroyable, amusante et gigantesque campagne de jeu looter shooter. Le jeu est vraiment optimal – ce qui signifie que le logiciel fait ce que nous voulons sans gaspiller de cycles sur des processus inefficaces » assure Pitchford. « Avec Borderlands 4, chaque joueur PC dispose d’une multitude d’outils pour trouver le bon équilibre entre ses préférences en matière de FPS, de résolution et de fonctionnalités de rendu. Si vous n’êtes pas satisfait de l’équilibre entre ces différents éléments, n’hésitez pas à régler vos préférences à l’aide des outils mis à votre disposition ».

À lui de poursuivre : « Certains d’entre vous préféreraient avoir plus d’images par seconde, plus de fonctionnalités ou une meilleure résolution. Nous avons fourni de nombreux outils pour vous aider à faire ces compromis ». Bref, vous l’aurez compris : même si Gearbox « [vous] entend et [vous] vois », le problème ne viendrait donc pas de Borderlands 4, mais de vous et de votre PC. « Veuillez accepter le fait que le jeu en fait beaucoup et fonctionne de manière assez optimale, et que vous devrez peut-être accepter certains compromis, […] sinon vous continuerez d’être déçus ».

Notons tout de même, à titre indicatif, que cela n’a pas empêché le studio de déployer un premier patch sur PC, dont l’objectif est notamment « d’améliorer la stabilité [du jeu] sur une large gamme de PC ». Dans la foulée, Gearbox en a également profité pour proposer différents guides d’optimisation NVIDIA et AMD, de sorte à aider les joueurs à configurer Borderlands 4 de la meilleure façon possible. Gageons que cela fait partie des « quelques problèmes réels » mentionnés par Pitchford, qui affirme d’ailleurs que « beaucoup ont déjà été corrigés »…

Source : Randy Pitchford