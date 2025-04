Si la communication autour de Borderlands 4 a été quelque peu timide, tout va s'accélérer dès ce mercredi 30 avril 2025. Graeme Timmins, directeur créatif chez Gearbox Software, a annoncé que des « infos détaillées sur l’art et la manière de semer le chaos aux quatre coins de Kairos et de faire mordre la poussière au Gardien du Temps » seront révélées à partir de 23 heures à l'occasion d'un State of Play spécial. Un événement qui se concentrera uniquement sur ce nouvel épisode et rien d'autre. Inutile donc d'attendre des annonces sur d'autres jeux à venir.

Borderlands 4 laisse Marathon tout seul

Qu'attendre de ce State of Play Borderlands 4 de ce mercredi 30 avril à 23h00 ? Si vous attendez davantage de gameplay, et notamment d'être rassurés sur un changement qui semble ne pas plaire à tout le monde, vous serez servis. Même si cet opus sera la seule star de l'événement, il fera le show pendant 20 minutes « détonantes » nous dit-on. Une durée plutôt généreuse qui laissera le temps de présenter « des missions, des armes dévastatrices, des compétences d’action qui décoiffent, des personnages qui font un retour fracassant, et bien plus encore ». C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer pour ceux qui ont déjà Borderlands 4 dans leur wishlist. Mais il y a mieux.

Borderlands 4 confirme une très bonne nouvelle après les leaks, à savoir que le jeu ne sera plus disponible le 23 septembre 2025 comme annoncé précédemment, mais le 12 septembre 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Marathon aura donc le champ libre de son côté pour son lancement le 23 septembre prochain. Suite à cette annonce, il y a eu des spéculations sur le fait que la date soit avancée en vue de GTA 6. Une théorie démentie par Randy Pitchford en personne. « La sortie anticipée de Borderlands 4 est à 100% le résultat d'une confiance dans le jeu et dans la trajectoire de développement, soutenue par des tâches réelles et des taux de découverte/réparation de bugs. Notre décision est littéralement sans aucun rapport avec la date de lancement réelle ou théorique de n'importe quel autre jeu ».

Source : PlayStation Blog.