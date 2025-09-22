Borderlands 4 est globalement une belle réussite, mais le jeu se heurte toutefois à quelques problèmes, et la communauté n’apprécie pas toutes les nouveautés.

Borderlands 4 était l’un des jeux les plus attendus de la rentrée. Et le lancement a de quoi rassurer Gearbox : les critiques sont bonnes et les fans ont globalement adhéré à cette nouvelle aventure. Pourtant, un détail fait grincer des dents depuis la sortie. Les menus du jeu, jugés confus et inutiles par une partie de la communauté.

Un démarrage solide pour Borderlands 4 mais...

Sorti le 12 septembre, le jeu Borderlands 4 affiche déjà une belle moyenne de 84/100 sur OpenCritic. L’univers déjanté est intact, l’humour toujours aussi absurde, et les quêtes secondaires touchent par moments au cœur. Bref, Borderlands 4 a réussi son lancement. Mais si les joueurs saluent le contenu et l’esprit de la saga, beaucoup se heurtent à une interface qui manque de clarté. Et dans un looter-shooter où l’on passe son temps dans les menus, c’est un vrai problème.

L’un des reproches les plus fréquents concerne l’affichage de l’argent dans Borderlands 4. Au lieu d’apparaître clairement, le montant n’est visible qu’en passant le curseur sur une petite icône en bas de l’écran. Un détour inutile, qui ralentit une action pourtant basique. Autre décision critiquée : le tri par défaut des objets. L’inventaire classe tout par fabricant, et non par type, par niveau ou par dégâts. Résultat, il faut modifier le tri à chaque connexion, ce qui devient vite agaçant. Enfin, la présence d’un onglet “sac à dos” séparé est jugée superflue. Beaucoup estiment qu’il aurait pu être intégré directement à l’écran d’équipement.

Naviguer dans un monde immense

Au-delà de l’inventaire, certains joueurs de Borderlands 4 regrettent aussi l’absence d’une vraie mini-carte. La boussole, censée guider dans l’immense monde ouvert, est jugée peu claire. Dans un jeu où l’action est omniprésente, cette perte de repères casse parfois le rythme.

Pour plusieurs fans, ces choix viennent d’une volonté de rendre les menus plus “propres”, dans la lignée de Destiny. Mais Borderlands 4 n’est pas Destiny. Ici, les joueurs jonglent avec des milliers d’armes et d’objets. Ils ont donc besoin d’un système simple et rapide, pas d’une interface épurée qui complique la navigation.

Malgré ces défauts, Borderlands 4 reste une réussite. Les combats sont nerveux, les quêtes secondaires souvent mémorables, et l’esprit de la série n’a rien perdu de sa folie. Les critiques visent surtout des détails d’ergonomie, qui peuvent heureusement être corrigés par de futurs patchs.

Source : Reddit