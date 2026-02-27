Après avoir fait la une de l’actualité pour les bonnes comme pour les mauvaises raisons en amont de sa sortie, Borderlands 4 est aujourd’hui entré dans une petite mais discrète routine avec sa communauté. En effet, la version Nintendo Switch 2 du jeu ne verra peut-être finalement jamais le jour, mais cela n’empêche pas Gearbox Software de continuer à soutenir le jeu avec l’ajout régulier de contenus supplémentaires et autres cadeaux à récupérer très facilement. La preuve avec ce nouveau code SHIFT, qui ne restera toutefois pas disponible très longtemps.

Un nouveau code SHIFT disponible pour Borderlands 4

En effet, comme le veut la tradition, Gearbox offre l’opportunité aux joueurs de Borderlands 4 d’obtenir du loot légendaire grâce à un code unique, dont la date de validité est toutefois volontairement éphémère. Ainsi, si vous souhaitez pouvoir mettre la main sur les trois clés en or auxquelles il donne accès, vous avez plus qu’intérêt à ne pas trop traîner. Et comme d’habitude, pour pouvoir en bénéficier, rien de plus simple : il vous suffit de lancer Borderlands 4 et de suivre la manipulation préconisée ci-dessous.

Démarrez votre partie

Ouvrez le menu du jeu

Rendez-vous dans l’onglet « Social »

Poursuivez dans la section « SHIFT »

Entrez le code TSX3T-6TRH3-WFBTK-TJTB3-C3C6T dans la case prévue à cet effet

dans la case prévue à cet effet Validez l’opération en appuyant sur « Utiliser »

Vous voilà maintenant en possession de trois nouvelles clés en or, qui vous permettront d’ouvrir de nouveaux coffres vous donnant accès à du loot légendaire dans Borderlands 4. Notons que code est valable sur l’ensemble des plateformes, à savoir PS5, Xbox Series et PC, et que les clés en question, elles, ne disposent pas de date d’expiration. Que vous choisissiez de les utiliser dès à présent ou à une date ultérieure n’a donc pas d’importance. Retrouvez également tous les autres codes SHIFT encore valables dans notre liste complète, régulièrement mise à jour.

