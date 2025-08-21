Les retours de grosses licences sont toujours des événements. Six ans après le dernier opus numéroté, la planète gaming attend avec impatience la sortie de Borderlands 4. Prévu pour la rentrée 2025 sur PC et les consoles nouvelle génération, ce nouvel opus vend du rêve à foison à chaque prise de parole des équipes... ou presque ! En effet, quelques bémols se font entendre çà et là, en particulier pour une partie spécifiques des joueuses et joueurs qui doit encaisser un nouveau coup dur.

Borderlands 4 fait une impasse qui va faire des mécontents

Après l'échec cuisant du film Borderlands et un troisième opus qui avait reçu un accueil moins chaleureux que les précédents, le quatrième volet a tout de même un gros défi à relever. Il va s'agir pour lui de réconcilier une partie des fans avec la licence, mais aussi de convaincre celles et ceux qui souhaiteraient la découvrir aujourd'hui. Ça semble plutôt bien parti compte tenu des premiers retours. Nous-mêmes avons été particulièrement séduits, comme nous vous le rapportions dans notre preview. Mais ça ne sera pas la fête pour tout le monde...

D'abord, il est bon de rappeler que Borderlands 4 s'offrira une sortie en deux temps. Le jeux sera disponible sur PS5, Xbox Series X|S et PC le 12 septembre 2025, soit dans moins d'un mois. Cependant, d'autres joueuses et joueurs devront patienter un peu plus. Si vous comptez y jouer sur Nintendo Switch 2, dans ce cas le rendez-vous est fixé au 3 octobre prochain.

Si ce n'était qu'une question de date, ce ne serait pas un problème. Toutefois, le public Nintendo Switch 2 doit faire face aux contraintes techniques de leur machine. Après avoir découvert que Borderlands 4 ne tournerait qu'à 30 FPS sur la nouvelle console hybride, une autre mauvaise surprise se fait jour. Le studio Gearbox précise dans la foire aux questions du jeu qu'il ne bénéficiera pas de l'écran scindé en coopération. Cela veut donc dire que vous ne pourrez pas jouer à deux en local sur cette console, mais uniquement en ligne. Une petite consolation subsiste, à savoir que le cross-plateforme est tout de même possible.