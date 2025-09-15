Disponible depuis le 12 septembre dernier, Borderlands 4 était sans aucun doute l’un des titres les plus attendus de cette rentrée 2025. Et si l’on se fie aux premiers avis le concernant, Gearbox Software semble signer un retour on ne peut plus réussi pour la franchise avec ce nouvel opus, qui s’impose d’ores et déjà comme l’un des jeux les mieux notés de la série derrière Borderlands 2. Enfin, en tout cas si l’on omet la version PC. Car à l’instar de bien d’autres jeux, Borderlands 4 bénéficie pour l’instant d’un lancement quelque peu chaotique sur cette plateforme.

Une mise à jour pour Borderlands 4 sur PC

Depuis sa sortie, le titre de Gearbox est en effet largement fustigé par les joueurs PC, qui lui reprochent notamment ses nombreux problèmes d’optimisation. Clipping à gogo, chutes de framerate et même crashs intempestifs sont notamment remontés par la communauté qui, pour faire passer le message au studio, n’hésite pas à laisser des avis assassins sur les différentes plateformes. Résultat : malgré des retours ouvertement positifs, la note de Borderlands 4 est actuellement plombée sur Steam, où il apparaît avec des évaluations tout juste « moyennes ».

Bien décidé à inverser la tendance, Gearbox a donc décidé de déployer un premier patch pour les joueurs PC, qui vise notamment à « améliorer la stabilité pour une large gamme de PC ». « Veuillez noter qu'à chaque fois que vous modifiez vos paramètres graphiques, vos shaders doivent se recompiler. 15 minutes peuvent être nécessaires pour finaliser ce processus » précisent cependant les créateurs de Borderlands 4, avant de proposer des guides d’optimisation NVIDIA et AMD pour aider la communauté à profiter du jeu dans les meilleures conditions possibles.

« Merci encore de nous avoir rejoint pour ce voyage, Chasseurs de l'Arche : il ne fait que commencer. Nous continuons à lire vos retours et planifions des mises à jour supplémentaires que nous vous détaillerons prochainement ». D’ici là, n’oubliez pas de récupérer les deux nouveaux skins gratuits ajoutés au pack Break Free, qui permettent de modifier l’apparence du drone Echo-4 de Borderlands 4. Pour ce faire, rien de plus simple : il vous suffit alors de suivre la même démarche que pour récupérer les derniers contenus gratuits.

