Borderlands 4 continue de se mettre à jour avec un nouveau patch, qui apporte cette fois-ci de nombreux ajustements au gameplay du jeu. Voici tout ce qui change.

Tandis que Borderlands 4 vient tout juste de fêter son premier mois d’anniversaire, le travail continue pour Gearbox Software, bien décidé à tout faire pour améliorer son jeu autant que possible. En effet, outre l’arrivée de contenus bonus réguliers, le studio tient naturellement à s’assurer que l'optimisation et l'équilibrage du titre soient à leur maximum pour tous, surtout après un lancement en demi-teinte sur la question. Et cela passe notamment par le déploiement de nombreux patchs, dont le dernier est arrivé très récemment.

Borderlands 4 se met à jour, voici ce qui change

Le 9 octobre dernier, Borderlands 4 s’est en effet vu offrir une nouvelle mise à jour destinée à « actualiser les activités hebdomadaires, ajuster certaines valeurs d’équipements légendaires et répondre aux problèmes remontés par la communauté ». Voici donc l’ensemble des nouveautés apportées par ce dernier patch :

Activités hebdomadaires

Le Big Encore Boss a été remplacé par une variante plus difficile d’un autre boss existant, offrant des butins encore plus intéressants à ceux qui oseront l’affronter.

La mission Wildcard a changé. Ces missions offrent un butin légendaire garanti que vous pouvez remporter à plusieurs reprises afin d’obtenir votre combinaison idéale.

Le distributeur automatique du Marché Noir de Maurice a déménagé et changé son offre.

Rééquilibrage des équipements de Borderlands 4

Dégâts du Ruby’s Grasp augmentés de 50%

Cadence de tir du Ruby’s Grasp augmentée de 25%

Dégâts du Bully Drone augmentés de 50%

Dégâts de base du Bully augmentés de 50%

Les dégâts de base du Rangefinder ont été augmentés de 50%

La probabilité de spawn du Queen’s Rest est passée de 30 à 50%

Cadence de tir du Queen’s Rest augmentée de 50%

Dégâts de l’orbe Seventh Sense augmentée de 250%

Dégâts de base de l’Hellwalker augmentés de 30%

Les dégâts de base du Convergence ont été augmentés de 25%

Changements additionnels

Le fusil à pompe légendaire Anarchy Tediore a été ajusté afin d’attribuer correctement les cumuls de Mutualisme lors du rechargement automatique ou en tuant les ennemis.

Tous les compagnons de toutes les classes (telles que Trouble, Spectres, Faucheurs, Armes forgées) gagnent désormais correctement des chances de coup critique grâce aux passifs et à l’équipement.

Ajustement apporté à l’effet saignement de Vex la Sirène afin qu’il compte comme des dégâts d’effet de statut.

© 2K / Gearbox Software.

Un autre patch est d’ores et déjà en approche

Notons pour finir que Gearbox a d’ores et déjà confirmé l’arrivée d’un nouveau patch pour cette semaine, qui apportera cette fois-ci des ajustements aux mods de classe, aux kits de réparation, aux boucliers et aux micrologiciels « afin d’améliorer la viabilité des configurations de combat au corps-à-corps et de pallier les lacunes des autres configurations spécifiques aux Chasseurs de l’Arche ». Borderlands 4 accueillera également de nouveaux correctifs pour l’occasion, en plus de « changements très demandés » par la communauté.

Source : Gearbox Software