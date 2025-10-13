Borderlands 4 continue de se mettre à jour avec un nouveau patch, qui apporte cette fois-ci de nombreux ajustements au gameplay du jeu. Voici tout ce qui change.
Tandis que Borderlands 4 vient tout juste de fêter son premier mois d’anniversaire, le travail continue pour Gearbox Software, bien décidé à tout faire pour améliorer son jeu autant que possible. En effet, outre l’arrivée de contenus bonus réguliers, le studio tient naturellement à s’assurer que l'optimisation et l'équilibrage du titre soient à leur maximum pour tous, surtout après un lancement en demi-teinte sur la question. Et cela passe notamment par le déploiement de nombreux patchs, dont le dernier est arrivé très récemment.
Borderlands 4 se met à jour, voici ce qui change
Le 9 octobre dernier, Borderlands 4 s’est en effet vu offrir une nouvelle mise à jour destinée à « actualiser les activités hebdomadaires, ajuster certaines valeurs d’équipements légendaires et répondre aux problèmes remontés par la communauté ». Voici donc l’ensemble des nouveautés apportées par ce dernier patch :
Activités hebdomadaires
- Le Big Encore Boss a été remplacé par une variante plus difficile d’un autre boss existant, offrant des butins encore plus intéressants à ceux qui oseront l’affronter.
- La mission Wildcard a changé. Ces missions offrent un butin légendaire garanti que vous pouvez remporter à plusieurs reprises afin d’obtenir votre combinaison idéale.
- Le distributeur automatique du Marché Noir de Maurice a déménagé et changé son offre.
Rééquilibrage des équipements de Borderlands 4
- Dégâts du Ruby’s Grasp augmentés de 50%
- Cadence de tir du Ruby’s Grasp augmentée de 25%
- Dégâts du Bully Drone augmentés de 50%
- Dégâts de base du Bully augmentés de 50%
- Les dégâts de base du Rangefinder ont été augmentés de 50%
- La probabilité de spawn du Queen’s Rest est passée de 30 à 50%
- Cadence de tir du Queen’s Rest augmentée de 50%
- Dégâts de l’orbe Seventh Sense augmentée de 250%
- Dégâts de base de l’Hellwalker augmentés de 30%
- Les dégâts de base du Convergence ont été augmentés de 25%
Changements additionnels
- Le fusil à pompe légendaire Anarchy Tediore a été ajusté afin d’attribuer correctement les cumuls de Mutualisme lors du rechargement automatique ou en tuant les ennemis.
- Tous les compagnons de toutes les classes (telles que Trouble, Spectres, Faucheurs, Armes forgées) gagnent désormais correctement des chances de coup critique grâce aux passifs et à l’équipement.
- Ajustement apporté à l’effet saignement de Vex la Sirène afin qu’il compte comme des dégâts d’effet de statut.
Un autre patch est d’ores et déjà en approche
Notons pour finir que Gearbox a d’ores et déjà confirmé l’arrivée d’un nouveau patch pour cette semaine, qui apportera cette fois-ci des ajustements aux mods de classe, aux kits de réparation, aux boucliers et aux micrologiciels « afin d’améliorer la viabilité des configurations de combat au corps-à-corps et de pallier les lacunes des autres configurations spécifiques aux Chasseurs de l’Arche ». Borderlands 4 accueillera également de nouveaux correctifs pour l’occasion, en plus de « changements très demandés » par la communauté.
