Voilà maintenant une semaine jour pour jour que Borderlands 4 est disponible, et le moins que l’on puisse dire, c’est que la réception du jeu est à la hauteur de sa communication : en dents de scie. En effet, malgré des retours dans l’ensemble très positifs de la part du public, le lancement du nouveau titre de Gearbox est malheureusement terni par des problèmes de performances, qui ne sont pas sans provoquer quelques tensions entre Randy Pitchford, le boss du studio, et la communauté. Cela dit, rassurez-vous : l’équipe est sur le coup.

Borderlands 4 reçoit une nouvelle mise à jour

Après avoir accueilli un premier patch en début de semaine, Borderlands 4 se met ainsi de nouveau à jour avec un nouveau patch, dont l’objectif est notamment de continuer à améliorer la stabilité du jeu sur PC. Mais les choses ne s’arrêtent cette fois pas là, puisque cette mise à jour mineure est également l’occasion pour Gearbox d’adoucir la progression du jeu et de mettre à jour le butin comme les récompenses du pack « Gloire dorée » pour une expérience dite « sans accroc ». Une expérience qui, soit dit en passant, est amenée à évoluer régulièrement.

« Chaque semaine, nous opérerons des changements concernant le Big Boss Encore hebdomadaire et la mission joker disponibles. Le Distributeur du Marché Noir de Maurice est aussi amené à bouger » nous révèle notamment le patch notes de Borderlands 4. Le Big Boss Encore étant « une variante plus difficile d’un boss existant avec un stock de butin encore plus intéressant », et la mission joker apportant « de nouveaux traits passionnants à une mission existante », en plus de garantir un drop légendaire à chaque fois.

Quant au Distributeur du Marché Noir de Maurice, il permettra aux joueurs de Borderlands 4 d’obtenir chaque semaine de nouveaux objets, et ce même si son emplacement reste le même. D’ailleurs, comme le précise Gearbox : « Les objets de votre distributeur sont différents de ceux des autres joueurs. Alors n’hésitez pas à demander autour de vous si quelqu’un possède l’objet que vous cherchez ! ». Voilà pour ce qui est des principales nouveautés de cette mise à jour. Pour le reste, on vous laisse avec le patch notes de tous les correctifs qu’elle apporte.

Le patch notes des correctifs

Stabilité

Correction des plantages liés aux états d’animation, à l’audio et aux vérifications de collision

Correction de divers plantages liés au processeur graphique

Gameplay et progression de Borderlands 4

Résolution d’un problème qui faisait que le Centre des récompenses pouvait cesser de fonctionner après avoir réclamé les récompenses du pack « Gloire dorée »

Correction d’un problème de blocage de progression dans la mission « Parler à Zadra », où l’objectif pouvait échouer si les joueurs quittaient et relançaient au milieu du dialogue

Correction des avertissements « Ne possède pas de DLC » qui s’affichaient mal sur les équipements non DLC Ce problème sera corrigé sur les consoles dans les prochains jours



Butins et objets

Mise à jour des stocks de butin afin que les armes du pack « Gloire dorée » n’apparaissent plus dans les coffres standard

Source : Steam