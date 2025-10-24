Gearbox est sur le front pour continuer de peaufiner son dernier bébé, l'explosif Borderlands 4. Une nouvelle mise à jour sort aujourd'hui, faisons le point sur ce qu'elle apporte.

Un petit coup de chiffon, un peu d'huile et c'est reparti ! Borderlands 4 a enfin pris la relève de la licence phare de Gearbox Software en septembre dernier. Toutefois, sur un titre de ce genre, il y a souvent des petits loupés au démarrage. Le studio a donc retroussé ses manches pour fournir plusieurs mises à jour depuis la sortie. La nouvelle vient de sortir et elle est plutôt colossale !

Borderlands 4 fait des changements pour les fans

Depuis son lancement en septembre dernier, Borderlands 4 a su rallumer la flamme du looter-shooter culte de Gearbox. Les chasseurs de coffre-fort sillonnent ainsi la planète Kairos à la recherche de butins légendaires. Mais, quelques fois, ils peuvent se heurter à des soucis d'optimisation et autres bugs. Heureusement, les équipes de développement sont sur le coup avec un nouveau patch majeur disponible dès aujourd'hui.

La mise à jour de Borderlands 4 introduit une série de rééquilibrages et d'améliorations que les joueuses et joueurs attendent depuis un mois. Le but est d'offrir une meilleure synergie entre les builds et redonner de l'intérêt à certaines mécaniques. Cela commence par un ajustement global de mods de classe, kits de prep et autres boucliers. Pour contrebalancer, les équipements jugés sur-performants voient leurs statistiques être minimisées. Il faut aussi noter une correction dans les interactions des Vault Hunters. Tous les détails sont à retrouver sur le site officiel du jeu.

De manière générale, cette nouvelle mise à jour offre une expérience plus gratifiante dans Borderlands 4. Le coup de re-spécialisation a été réduit, passant de 5000 à 1500 Eridium. De leur côté, les boss qui ne lâchaient pas de loot le feront à présent. Même les ennemis lâcheront plus de cash. On aura aussi le plaisir de constater qu'il n'y a plus de problème avec l'utilisation des codes SHiFT. Tout cela est d'autant plus appréciable avec le lancement du nouveau mini-événement, “Horrors of Kairos”, qui se tient du 23 octobre au 6 novembre. Il devrait se dérouler sans accroc !

Enfin, Borderlands 4 profite désormais d'un plus grand confort de jeu. Gearbox a apporté diverses améliorations de la qualité de vie, notamment en multi. Par exemple, les machines de vente spéciale, à l'instar de celle de Maurice, sont pleinement fonctionnelles. Plus de souci empêchant l'apparition des contrats de boss non plus. Pour plus de stabilité, des bugs persistants ont également été résolus. Les joueurs Xbox auront enfin le plaisir de pouvoir décrocher le succès « Catch a Ride » qui ne se débloquait pas. Tout cela devrait répondre davantage aux exigences de gameplay d'une communauté de fidèles qui répond toujours présente sur la licence. D'autres ajustements sont encore à venir pour continuer de perfectionner le jeu.

Même en ayant tous les véhicules, le succès Catch-a-Ride ne se débloquait pas sur Xbox. © 2K / Gearbox Software.