En amont de la sortie de Borderlands 4 avancée de 11 jours par rapport au planning, arrivant donc sur PC, PS5 et Xbox Series le 12 septembre 2025 au lieu du 23 septembre 2025, laissant donc le champ libre pour la sortie de Marathon par Bungie, le nouvel opus de l'emblématique franchise looter shooter de Gearbox a donc eu droit à un State of Play dédié en compagnie de Graeme Timmins, directeur créatif. Nous avons ainsi pu en apprendre plus sur son histoire, les Chasseurs de l'Arche que nous pourrons incarner, et bien sûr voir le jeu davantage en action sur PS5 Pro. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est bien Brutasse !

Douche de lore et d'infos pour Borderlands 4

Une vingtaine de minutes durant, le State of Play attitré à Borderlands 4 nous promettait « des missions, des armes dévastatrices, des compétences d’action qui décoiffent, des personnages qui font un retour fracassant, et bien plus encore ». Et nous avons bien été servis sur tous ces points. À commencer par de plus amples détails sur le synopsis de la suite directe de Borderlands 3, avec naturellement de nouveaux Chasseurs de l'Arche à incarner pour découvrir tout cela, et leurs compétences respectives.

Borderlands 4 place ainsi une partie de son intrigue à Kairos, une planète dominée par le Gardien du Temps. D'étranges événements s'y trament depuis que Elpis, la Lune de Pandore, arrive dans son orbite suite aux actions de Lilith à la fin du troisième opus. C'est donc à nos quatre nouveaux Chasseurs de l'Arche de mener l'enquête. Entrent ainsi en scène dans ce State of Play :

Vex , la Sirène de ce quatrième épisode, qui utilise l'énergie de Phase pour faire des ravages sur son passage en devenant plus puissante ou pour invoquer des serviteurs tout aussi mortels

, la Sirène de ce quatrième épisode, qui utilise l'énergie de Phase pour faire des ravages sur son passage en devenant plus puissante ou pour invoquer des serviteurs tout aussi mortels Rafa, un soldat portant une exocombinaison expérimentale qui peut invoquer tout un arsenal pour s'adapter à toutes situations, tant à distance qu'au corps-à-corps

Nous allons bien sûr retrouver dans Borderlands 4 d'anciens personnages des précédents opus, comme Moxxie, Zane, Amara, et évidemment Claptrap, qui nous aideront dans notre mission. Une fois encore, nous pourrons entièrement personnaliser notre Chasseur, qu'il s'agisse de son apparence à ses compétences, avec différents arbres de talents et passifs pour coller avec le style de jeu de chacun.

Du gameplay en coopération tout en mouvement sur PS5 Pro

Outre l'histoire et les Chasseurs de l'Arche que nous pourrons incarner dans Borderlands 4, nous avons naturellement droit à une présentation en détail du gameplay de ce nouvel opus via une mission réalisée en coopération (qui supportera par ailleurs le cross-play, et même l'écran scindé, avec qui plus est un loot séparé pour chacun des joueurs !) le tout enregistré sur PS5 Pro. D'entrée, on remarque que le titre propose de nouvelles techniques pour se déplacer, comme le fait de planner dans les airs, lancer un grappin sur des points d'attache, faire des dashes, et bien d'autres. Bien sûr, les véhicules vont également leur retour.

L'action dans Borderlands 4 se montre ainsi encore plus dynamique que dans les précédents opus, sans oublier la partie la plus importante de ce nouvel opus de la franchise : les flingues. Une fois encore, en fonction des fabricants (Jakobs, Maliwan et autres), nos armes auront des comportements radicalement différents et des effets uniques, en plus de prendre différentes formes comme le pistolet, le fusil à pompe, le fusil de sniper, etc.

À ce niveau, Borderlands 4 propose une énorme nouveauté pour créer des armes encore plus mortelles et correspondant à son style de jeu, avec différents accessoires que l'on pourra piocher chez plusieurs fabricants, pour s'offrir des flingues véritablement sur-mesure. À noter que Gearbox a également revu son système de loot, afin de rendre les légendaires vraiment rares et encore plus uniques qu'auparavant. De même, nous pourrons recommencer à l'envi diverses missions, au lieu d'avoir à recharger une sauvegarde pour farmer un boss en particulier. Nous avons d'ailleurs eu droit à un petit aperçu de l'un d'entre eux avant la fin du State of Play.

Quoi qu'il en soit, voilà une présentation très prometteuse de ce qui nous attend lorsque Borderlands 4 sortira le 12 septembre 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series !

Source : PlayStation sur YouTube