Borderlands 4 continue de fidéliser ses joueurs grâce à son contenu endgame hebdomadaire. Comme toutes les semaines, le shooter-looter propose à ses joueurs de nouvelles armes légendaires et des défis qui le sont tout autant. Le distributeur du Marché Noir de Maurice permet en effet aux brutasses ayant terminé la quête principale de Borderlands 4 d’aller dénicher un distributeur recélant d’armes précieuses, à condition de le trouver. Le Big Encore de Moxxi quant à lui propose d’affronter un boss spécifique jusqu’à plus soif pour espérer dénicher une arme légendaire spécifique. Voici donc l’emplacement du Marché Noir de Maurice pour la semaine du 28 novembre au 5 décembre 2025, ainsi que celui du Big Encore de Moxxi.

Emplacement du Marché Noir de Maurice du 18 novembre 2025 au décembre 2025

Cette semaine dans Borderlands 4, le distributeur d’armes légendaires se trouve dans la région du Quartier Terminus. Pour y arriver plus facilement, téléportez-vous au Bunker de The Low Keys (à l’est de Kairos). Quittez le lieu et longez la gauche jusqu’à atteindre le tunnel. Traversez-le, puis suivez la route principale jusqu’à trouver une pièce où se trouve le Marché Noir de Maurice de la semaine. Vous n’avez plus qu’à récupérer vos légendaires. Voici une vidéo pour vous aider à trouver vos précieux.

Emplacement du Big Encore de Moxxi du 18 novembre 2025 au décembre 2025 de Borderlands 4

Avec les Big Encore de Moxxi, vous pouvez relancer des combats de boss à l’infini, du moins tant qu’il vous reste de l’Eridium ou de l’argent. Celui hebdomadaire permet d’obtenir chaque semaine une belle quantité de loot, dont une arme légendaire définie, enfin si vous avez un peu de chance. Cette semaine, le Big Encore de Moxxi vous demandera d’affronter le « Bio-Thresher Omega » dans la région du Dominion. Il faudra en revanche avoir terminé au préalable la quête annexe « Corriger une erreur ». Le Big Encore hebdomadaire de Borderlands 4 permettra cette semaine de récupérer un fusil sniper et un fusil d’assaut légendaire. Voici une vidéo qui vous montre comment atteindre ce boss.

Source : Gearbox