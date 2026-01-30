Gearbox a récemment déployé sur Borderlands 4, une semaine après la précédente, une nouvelle « Mise à jour majeure ». Il s'agit d'après le studio de la deuxième d'une telle envergure pour le titre, et elle s'avère pour cause plutôt conséquente. Parmi ses ajouts les plus importants, on retiendra celui d'une fonctionnalité très populaire qui, comme sur Borderlands 3, s'est faite un peu désirer.

Zoom sur la nouvelle « mise à jour majeure » de Borderlands 4

Sorti en septembre dernier sur PC, PS5 et Xbox Series, en attendant une version Switch 2 à venir potentiellement le 27 février 2026, en tout cas selon un récent leak, Borderlands 4 a donc fraîchement reçu la seconde « mise à jour majeure » de son existence. Comme sur son aîné, celle-ci intègre entre autres une fonctionnalité qui aura pris son temps pour arriver sur le titre : un populaire mode Photo.

Les notes de mise à jour, à retrouver sur le site officiel de Borderlands confirment cependant que le mode Photo se limite au gameplay et ne sera pas disponible pendant les cinématiques. Là encore, le mode photo de Borderlands 4 partage un point commun avec celui de son aîné, puisqu'on retrouvait la même restriction sur ce dernier. De même, le mode Photo n'est pas disponible en écran partagé sur consoles. La position de la caméra dans ce mode utilise quoi qu'il en soit les commandes de déplacement classiques et propose plusieurs onglets offrant un large éventail de réglages, avec différents effets visuels.

Outre l'important ajout du mode photo de Borderlands 4, sa « seconde mise à jour majeure » intègre également une refonte de la compétence d'action « Point zéro » de Harlowe, ainsi que des taux d'apparition de butin dédié en fonction des niveaux du mode Chasseur de l'Arche Ultime. Cette mise à jour ajoute en outre de nouveaux contenus comme des boss et événements mondiaux. De quoi s'occuper en attendant la suite de la feuille de route post-lancement du jeu, dont le premier DLC majeur à venir dans le courant de ce trimestre, et qui ajoutera notamment à Borderlands 4 un nouveau Chasseur de l'Arche jouable, en somme.

Source : Site officiel de Borderlands