Gearbox a récemment teasé ce qui attend les joueurs de Borderlands 4 bientôt, avec notamment une grosse majeur pour accompagner la sortie d'un nouveau contenu majeur.

Six mois après la sortie de Borderlands 4 et suite au déploiement de nombreuses mises à jours, événements saisonniers et fonctionnalités pour étoffer plus encore l'expérience, le dernier épisode de la célèbre franchise looter-shooter de Gearbox va bientôt accueillir son premier DLC majeur, avec le lot de nouveautés d'envergure que cela implique. Pour accompagner tout cela, le titre va également recevoir une mise à jour tout aussi importante, qui va notamment apporter un changement de taille, avec d'ici là du contenu offert sous forme d'un traditionnel code SHIFT. On dévoile les cartes de ce qui arrive bientôt sur Kairos.

Borderlands 4 y va C4SH avec un tas de nouveautés à venir bientôt

Conformément à la feuille de route annoncée par Gearbox peu après le lancement de Borderlands 4, on savait que le premier trimestre 2026 allait être le théâtre de l'arrivée d'un premier DLC dit « Story Pack », baptisé « Mad Ellie et l'Arche des Damnés ». Comme son nom l'indique, ce pack introduira un nouveau chapitre à l'histoire de base du jeu, de nouvelles zones à explorer, de nouveaux ennemis affronter et butin à récupérer, ainsi que C4SH, le nouveau Chasseur de l'Arche à cheval entre un pistolero et un sorcier vaudou. Ce premier DLC majeur arrivera donc ce 26 mars 2026.

Pour accompagner son lancement, Borderlands 4 va en profiter pour recevoir une mise à jour d'envergure visant non seulement à supporter l'arrivage de ce nouveau contenu, mais aussi faire quelques ajouts supplémentaires, et qui devrait peser son poids particulièrement conséquent de 20 Go. Pour l'heure, Gearbox garde encore secret le détail complet de toutes les apports de cette future et proprement massive mise à jour, mais a cependant teasé un des principaux changements qui va la caractériser : un passage du niveau maximal de 50 à 60.

Comme dans les précédents épisodes, Borderlands 4 devrait donc progressivement réhausser le niveau maximal pour permettre aux joueurs de compléter plus avant leurs arbres de talent et ainsi parfaire leur build. À noter qu'un second Story Pack arrivera dans le courant du troisième trimestre 2026, qui pourrait également inclure une hausse du niveau maximal.

Un nouveau code SHIFT pour des clés en or offertes en attendant

Histoire de motiver les Chasseurs de l'Arche à retourner brièvement sur Borderlands 4 avant la douche de loot et de nouveau contenu à venir, Gearbox se fend en parallèle d'un nouveau code SHIFT qui expirera ce 24 mars 2026 et permettant d'obtenir gratuitement 3 clés en or. Voici le code SHIFT du moment à utiliser auprès d'un coffre dorée situé dans l'une des villes majeures de Kairos, après avoir créé un compte SHIFT ou relié son jeu à un compte existant :

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Sources : Borderlands sur X.com ; Randy Pitchford sur X.com