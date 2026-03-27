Borderlands 4 a enfin accueilli son premier DLC majeur, et avec lui une mise à jour promettant un tas de changements qui rebat totalement les cartes pour le dernier titre de la célèbre franchise looter shooter.

Cela fait déjà six mois que Borderlands 4 est sorti, avec une réception globalement plutôt positive, mais quelques écueils qui gagnaient à recevoir un peu plus d'attention, comme le contenu endgame ou d'importants soucis de performance sur l'ensemble des plateformes disponibles. Pour accompagner comme il se doit son premier DLC « Story Pack » baptisé « Mad Ellie et le Caveau des Damnés », qui ajoute notamment un nouveau chapitre d'histoire, mais aussi C4SH, le nouveau Chasseur de l'Arche CasinoBot réorienté en pistolero et sorcier vaudou à ses heures perdues, ainsi qu'un tas de nouvelles armes légendaires et contenus cosmétiques à débloquer, le titre s'offre donc une mise à jour d'une toute aussi grande envergure qui pourrait grandement changer la face de Kairos.

Borderlands 4 met cartes sur table avec sa nouvelle mise à jour majeure

Outre son premier Story Pack payant, Borderlands 4 se pare donc d'une mise à jour massive accessible quant à elle pour tous les joueurs détenant le jeu de base. Comme promis par Gearbox en amont, l'un des plus gros changements est l'augmentation du niveau maximal de 50 à 60, offrant plus de liberté pour renforcer ses Chasseurs de l'Arche. Autre ajout agréable : une progression partagée entre tous les personnages pour les activités, collectables, jetons pour augmenter les capacités de son inventaire, contenus cosmétiques communs, etc.

Autre point crucial de cette dernière mise à jour de Borderlands 4, et clairement pas des moindres : d'énormes améliorations sur l'optimisation globale, offrant ainsi sur le papier d'importants gains de performance dans toutes les résolutions, et a priori tant sur consoles que sur PC. Cela devrait rendre l'expérience nettement plus agréable afin de mieux apprécier les autres nouveautés de la mise à jour et son premier Story Pack.

D'autres bienfaits qui accompagnent ce premier DLC majeur de Borderlands 4 s'attellent notamment à peaufiner l'expérience du Pack Primes 2 « Légendes du Démon de Pierre », apportent un peu d'équilibrage pour certains Chasseurs de l'Arche et armes, et vient corriger divers bugs dans plusieurs domaines comme l'audio, l'interface et la progression. Vous pouvez consulter les notes complètes de cette mise à jour via le site officiel de Borderlands 4.

Source : Borderlands.2k.com