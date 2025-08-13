Borderlands 4 arrive enfin dans un petit mois et devrait régaler les fans de la licence sur un point essentiel de sa boucle de gameplay, si l'on en croit une récente interview,

Fin juillet dernier, Gearbox annonçait fièrement que Borderlands 4 avait obtenu le fameux statut Gold, indiquant que le jeu est en principe prêt à être imprimé sur supports physiques en vue de sa sortie le 12 septembre à venir sur PC, PS5, Xbox Series et plus tard sur Nintendo Switch 2. Un mois tout pile avant son lancement, Epic Games a publié hier une interview géante permettant au studio de partager sa vision autour de ce nouvel opus de la célèbre franchise looter shooter. Et plus précisément sur cette composante essentielle qui en a fait sa marque de fabrique.

Pluie de détails et de flingues pour Borderlands 4

Le leitmotiv de Borderlands 4 est sur le papier on ne peut plus simple : Gearbox veut faire « plus gros, plus grand, plus fort », et proposer le jeu « le plus ambitieux jamais vu dans la licence ». Ce notamment grâce à des niveaux plus vastes à explorer librement, via un système de déplacement largement étoffé. Ce nouvel opus marque également un changement important de cadre et de ton. Exit en effet l'iconique planète Pandore, place à Kairos, dans une histoire qui se veut plus « sombre et mature ».

Ce qui ne changera toutefois pas dans Borderlands 4 mais plutôt évoluera, c'est son emblématique dynamique looter shooter. Dans une interview publiée par Epic Games, Gearbox nous promet en effet la bagatelle de 30 milliards de combinaisons différentes pour les pétoires que nous allons ramasser. Pour rappel, la licence s'inspire sur ce point des rogue-like, avec une génération procédurale des propriétés de chaque arme. Cela passe notamment par leurs fabricants, leur type, leur mode de tir ou encore leurs accessoires. Le système de butin de ce nouvel opus s'étoffe également d'une mécanique de « licence » de différents fabricants tels que DAHL, Maliwan ou Vladof, par exemple, pour divers accessoires comme le canon, le chargeur, etc.

Ainsi, la chasse au butin dans Borderlands 4 s'annonce particulièrement riche en possibilités. Si on ajoute à cela le fait que les objets légendaires devraient à nouveau être une trouvaille vraiment rare, spéciale et impactante, alors les Chasseurs de l'Arche en herbe devraient bien se régaler. Verdict final lorsque le jeu sortira ce 12 septembre 2025, d'abord sur PC, PS5 et Xbox Series.

