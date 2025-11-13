Comme ses prédécesseurs, une grosse partie de l'expérience de Borderlands 4 est la chasse aux meilleurs objets légendaires, qui peuvent totalement transformer un build grâce à leurs effets uniques. Contrairement notamment à un Borderlands 3 où il en pleuvait beaucoup trop souvent, Gearbox voulait pour ce nouvel épisode les rendre plus rares et spéciaux, notamment via un taux d'apparition amoindri. Cela semble cependant avoir changé depuis quelques jours, d'après divers rapports des joueurs en ce sens.

Des changements en coulisses pour plus de légendaires dans Borderlands 4 ?

Mis à part grâce au Marché Noir de Maurice, du Big Encore de Moxxi et de la Mission Joker qui se renouvellent chaque semaine, chasser des objets légendaires de manière garantie dans Borderlands 4 s'avère être généralement assez peu fructueux. Même un personnage niveau 50 en difficulté Chasseur de l'Arche Ultime 5 peut avoir du mal voir le tant désiré liseré orange en s'attaquant aux plus gros boss actuellement disponibles sur le jeu. Même constat au niveau des distributeurs disponibles un peu partout, qui souvent proposent en « objet du moment » un simple équipement vert.

Cela, c'était du moins avant que Gearbox ait potentiellement opéré un changement en coulisses dans Borderlands 4, si l'on en croit en tout cas plusieurs signalements d'utilisateurs Reddit sur le subreddit du jeu. Il y a quelques jours, JokeyJokeMakr a posté un commentaire dans lequel il indique que les distributeurs se montraient pour lui inhabituellement généreux en objets légendaires. De nombreux autres joueurs ont réagi à sa publication en indiquant avoir également remarqué un changement notable à ce propos.

« J'ai eu plus d'armes légendaires ce weekend via les distributeurs que dans mes deux parties complètes pour monter mes personnages niveau 50 » a indiqué un joueur. Un autre partageait un sentiment similaire : « J'ai eu 12 légendaires via les distributeurs en une seule session ce weekend avec mon Rafa ». Si vous voulez nager dans les légendaires sur Borderlands 4, c'est donc vers les distributeurs qu'il faut se tourner. Attention toutefois : il pourrait s'agir d'un bug temporaire, au lieu d'un changement volontaire. Il convient donc d'en profiter tant que la générosité des distributeurs dure, mais qui pourrait se terminer à tout moment.

Source : Reddit