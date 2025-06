Si nous avons pu de notre côté essayer Borderlands 4 pendant quelques heures, certains de nos confrères ainsi que des créateurs de contenu spécialisés ont eu droit à un moment plus privilégié avec le prochain opus de l'emblématique franchise looter shooter de Gearbox. Parmi eux, GameInformer, qui a partagé dans un long article preview des détails croustillants sur le titre, et notamment les deux Chasseurs de l'Arche absents du récent State of Play dédié au jeu.

Pluie de loot et d'infos sur le casting de Borderlands 4

Dans la première grosse présentation de gameplay de Borderlands 4 par l'entremise de PlayStation, nous avions pu voir Vex et Rafa en action. La première sera la titulaire Sirène de ce nouvel opus, avec un côté edgy du plus bel effet, et l'autre sera un soldat capable de créer diverses armes grâce à sa combinaison expérimentale. Restait encore à découvrir les deux autres Chasseurs de l'Arche disponibles au lancement du jeu le 12 septembre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series, et plus tard sur Nintendo Switch 2.

GameInformer a ainsi pu nous en dire plus sur les deux autres à venir dans Borderlands 4 que sont Amon et Harlowe. Amon, alias le « Forgeknight » en anglais, est un véritable viking du futur, très porté sur le corps-à-corps, mais aussi visiblement l'un des Chasseurs de l'Arche les plus à même de manier les éléments. Il dispose ainsi de diverses compétences uniques. D'un côté, un multi-lancer de haches élémentaires, ou encore un puissant coup de marteau élémentaire, provoquant une énorme onde de choc autour de lui, et enfin la possibilité d'invoquer un véritable mur pour encaisser les dégâts, et les renvoyer au centuple à ses adversaires.

Harlowe, alias « Gravitar », est quant à elle une scientifique capable d'altérer la gravité en enchevêtrant ses adversaires et les liant pour qu'ils se partagent les dégâts reçus. Certaines de ses compétences uniques rappellent ainsi à s'y méprendre celles de Maya dans Borderlands 2 ou Amara dans Borderlands 3, avec notamment la possibilité de saisir un ennemi dans les airs, et ensuite l'écraser violemment au sol. Une autre compétence lui permet de lancer un projectile en avant, enchevêtrant tous les opposants touchés. Enfin, elle dispose d'une mine appliquant ce statut à toute cible touchée par l'explosion. Borderlands 4 propose donc quatre Chasseurs de l'Arche aux kits très variés et intrigants, qu'on a hâte de découvrir dans les moindres détails à sa sortie le 12 septembre à venir.

Source : GameInformer