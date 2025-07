Chez Gearbox Software, quand on s’apprête à lancer un nouveau jeu, on ne fait décemment pas les choses à moitié. En effet, cela fait plusieurs mois maintenant qu’il ne se passe presque pas une semaine sans qu’on entende parler de Borderlands 4, dont la sortie est attendue pour le 12 septembre prochain sur PS5, Xbox Series et PC. Une date qui approche désormais à vitesse grand V, mais que le studio peut commencer à aborder avec une certaine sérénité puisque c’est officiel : Borderlands 4 vient tout juste de passer gold !

Le développement de Borderlands 4 est terminé

« Nous sommes GOLD, bébé !!! » a-t-il effectivement fièrement annoncé hier soir sur ses réseaux sociaux. Pour ceux qui ne le sauraient pas, cela signifie donc que le développement du jeu est terminé, et que Borderlands 4 se trouve dans sa version finale. En revanche, cela ne signifie évidemment pas pour autant que le travail s’arrête ici pour Gearbox. Désormais, les équipes vont pouvoir se consacrer au fignolage des derniers détails, de sorte à s’assurer que le jeu puisse voir le jour dans les meilleures conditions possibles le 12 septembre.

Comme le veut la tradition, les prochaines semaines devraient ainsi être placées sous le signe de la chasse aux bugs et autres améliorations de confort, que l’on retrouvera très probablement au cœur du fameux patch day one de Borderlands 4. Une étape finale mais néanmoins extrêmement importante dans le développement d’un jeu, qui gagne à être aussi longue que possible. Ce temps pourra également être mis à profit par Gearbox pour le développement de la version Nintendo Switch 2, tout juste officialisée par le studio pour le 3 octobre prochain.

D’ici là, on peut donc probablement s’attendre à voir la communication autour du jeu s’intensifier encore un peu, même si Borderlands 4 ne manque clairement pas de mise en lumière dernièrement. Si les rumeurs concernant le futur Nintendo Direct sont vraies, on peut par exemple potentiellement espérer y découvrir les premières images du jeu sur la machine de Nintendo, dont Randy Pitchford, PDG de Gearbox, n’hésite pas à chanter les louanges. Et ce malgré des nouvelles qui ont pu en refroidir certains concernant ses performances sur la plateforme.