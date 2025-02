Après un premier trailer de gameplay durant les Game Awards 2024, Borderlands 4 s'est encore illustré en ce sens à l'occasion du premier State of Play de l'année, avec cette fois une date de sortie en prime. Cependant, un élément donné mis en avant dans cette dernière bande-annonce a quelque peu fait l'effet d'une douche froide auprès des joueurs. On décortique tout cela avec notre Buzz Axe.

Une plongée dans le gameplay de Borderlands 4 qui a jeté un froid

Si l'on en croit Randy Pitchford, patron de Gearbox, Borderlands 4 va être « le jeu le plus ambitieux de la franchise ». Il serait notamment question de proposer, pour la première fois de la franchise, une expérience proche du monde ouvert. Le titre est par ailleurs propulsé par l'Unreal Engine 5, pour que la douche de loot soit encore plus brillante. En parlant de propulsion, ce quatrième opus devrait également afficher, comme indiqué par Randy Varnell, directeur commercial de Gearbox, dans un article dédié sur PlayStation Blog après le State of Play : « des mécaniques de déplacement plus poussées que jamais, tant sur terre avec des double sauts, des glissades, des esquives, un grappin et plus », que... sous l'eau. Chose qui n'a jamais été possible dans les précédents jeux.

Sauf que c'est justement ce changement qui semble avoir beaucoup chagriné les joueurs après avoir regardé le dernier trailer de gameplay de Borderlands 4 disponible ci-dessous. En réaction au post d'un utilisateur Reddit se disant excité par la perspective de nager, d'autres n'étaient clairement pas aussi enthousiasmés. « J'espère qu'il n'y aura pas de combat sous l'eau. C'est une plaie dans quasiment tous les jeux ». Un sentiment largement partagé par d'autres. Un autre se montre encore plus cinglant. « On pouvait déjà nager dans Turok sur la N64, tu parles d'une nouveauté... ».

Pour l'instant, on ne peut que se fondre en conjectures sur le sujet. À noter toutefois que Borderlands 4 aura droit à un State of Play spécialement dédié entre mi-mars et mi-juin. L'occasion donc d'en voir plus pour ce nouvel opus de la célèbre franchise looter-shooter de Gearbox, attendu le 23 septembre sur PC, PS5 et Xbox Series.

Sources : PlayStation.Blog ; Reddit