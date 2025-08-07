En attendant sa sortie dans un petit mois, Borderlands 4 poursuit sa campagne de communication et présente une autre grosse nouveauté qui risque de cogner très fort.

Borderlands 4 va débarquer le 12 septembre 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series, et plus tard sur Nintendo Switch 2, pour nous emmener sur Kairos, en compagnie de quatre nouveaux Chasseurs de l'Arche. Tandis que le titre a tout récemment reçu le statut Gold, il nous partage justement une nouvelle vidéo de gameplay pour découvrir plus en profondeur l'un d'entre eux.

Du nouveau gameplay en Amon de la sortie de Borderlands 4

Après un trailer cinématique dédié à Vex, la Sirène titulaire de Borderlands 4, et un aperçu global des compétences de l'ensemble du casting, qui comprend également Rafa, équipé d'une tenue de digi-construction expérimentale, Harlowe, une scientifique capable d'altérer la gravité et Amon, le « Forgeknight », une sorte de barbare du futur, la vidéo de gameplay d'un peu moins de deux minutes qui nous intéresse ici, visionnable ci-dessous, se focalise justement sur ce dernier.

Ce nouveau Chasseur de l'Arche de Borderlands 4 devrait beaucoup plaire aux amateurs de gameplay très rentre-dedans, porté sur l'action au corps-à-corps, ou pour celles et ceux aimant incarner un tank pour leur équipe. Comme ses camarades, il disposera de trois compétences d'action uniques, avec chacune un arbre associé. Nous avons d'un d'un côté, un multi-lancer de haches élémentaires, ou encore un puissant coup de marteau élémentaire, provoquant une énorme onde de choc autour de lui, et enfin la possibilité d'invoquer un véritable mur pour encaisser les dégâts, et les renvoyer de manière décuplée au visage de ses adversaires.

Ainsi, Amon se présente comme une sorte de Kratos futuriste dans Borderlands 4, et tire également quelques inspirations du côté de Tiny Tina's Wonderlands, le spin-off très orienté jeu de rôle, qui proposait le gameplay au corps-à-corps le plus abouti de toute la franchise, avec de nombreux types d'armes de mêlée dédiées. Les différents Chasseurs de l'Arche de ce nouvel opus présentent en tout cas chacun un kit vraiment unique et aguicheur, et il risque d'être délicat de trouver son main lorsque Borderlands 4 sortira ce 12 septembre sur PC et consoles de salon.

Source : YouTube