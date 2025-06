Maintenant que les polémiques sur les prix appartiennent au passé, l’heure est venue pour Gearbox Software de se reconcentrer sur l’essentiel : le jeu, et rien que le jeu. En effet, alors que nous nous trouvons actuellement à moins de trois mois de la sortie de Borderlands 4, le studio n’hésite pas à multiplier les déclarations sur ce qui attendra les joueurs manette en mains à partir du 12 septembre prochain. Et une nouvelle fois, Randy Pitchford ne manque alors pas une seule occasion de rappeler que cet opus sera bien plus ambitieux que ses prédécesseurs.

Des arbres de compétences enrichis pour Borderlands 4

Nous le savons, en plus de nous plonger dans un vaste monde nous offrant plus de liberté que jamais, Borderlands 4 s’accompagnera notamment d’un système de loot entièrement repensé, de mécaniques coopératives remaniées, et enfin d’un système de personnalisation du héros encore plus étendu. C’est d’ailleurs sur ce dernier point qu’est revenu le PDG de Gearbox à l’occasion du Borderlands Fan Fest Livestream le 21 juin dernier, puisqu’il a alors précisé que ce nouvel opus proposera « plus de compétences par personnage que Borderlands 2 et 3 réunis ».

L’objectif du studio, en effet, était d’offrir aux joueurs la possibilité de personnaliser leur expérience le plus possible, de sorte à faire de Borderlands 4 un jeu aux mécaniques plus profondes. Randy Varnell, directeur de la création sur le projet, a ainsi expliqué que même si quatre joueurs sont amenés à prendre le même personnage, ils pourront quand même aborder les choses très différemment en fonction des compétences choisies, qui promettent une palette de mouvements particulièrement variée.

Et cela n’est pas vraiment étonnant quand on sait que Borderlands 2 proposait trois arbres de dix compétences chacun, tandis que Borderlands 3 proposait de son côté quatre arbres de dix-huit à vingt compétences chacun. Autrement dit, si Borderlands 4 en propose davantage que les deux derniers réunis, on peut s’attendre à des arbres contenant au moins une trentaine de compétences chacun. « Nous travaillons tard les vendredis soir pour vous » a alors ironisé Pitchford, qui a toujours le bon mot pour rire.

La dernière ligne droite

Espérons quand même cependant que Gearbox évite autant que faire se peut de faire cruncher ses équipes. Car ce n’est pas la première fois que le boss du studio sous-entend que les développeurs de Borderlands 4 travaillent plus que de raison. Il y a encore quelques jours, il révélait par exemple sur X que l’ajout d’un radar de combat, implémenté à la demande des fans, avait demandé à certains d’entre eux un investissement supplémentaire. Et si un tel dévouement fera assurément plaisir à la communauté, la santé des créateurs reste importante.

Source : GamesRadar+