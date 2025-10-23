Borderlands 4 peut être assez chronophage, alors pour vous faciliter la vie, voici un excellent endroit pour farmer des armes légendaires. De quoi pimper encore un peu plus votre personnage.

Dans Borderlands 4, une fois le Gardien du Temps vaincu et l’histoire bouclée, beaucoup de joueurs se lancent dans la chasse au loot. Et plus précisément à la quête ultime, les armes légendaires. Mais entre les taux de drop capricieux et les combats de boss à répétition, le farming peut vite tourner à la corvée. Heureusement, la communauté vient peut-être de dénicher un véritable trésor caché.

Le bon endroit pour farmer dans Borderlands 4

D’après plusieurs retours de joueurs de Borderlands 4, le meilleur endroit pour récupérer des armes légendaires se trouverait à l’est de Carcadia Burn, près du refuge Makeshift Chalet. En se dirigeant légèrement vers le nord-ouest, on tombe sur un coffre Electi gardé par une horde d’ennemis « vile » et « badass ». Ces adversaires arrivent en vagues successives, parfaits pour enchaîner les kills et maximiser les chances de drop.

C’est un joueur Reddit connu sous le pseudo Downsey111 qui aurait révélé ce spot. Selon lui, les résultats sont impressionnants : « En une seule journée, j’ai trouvé six armes légendaires. En 150 heures de jeu, j’en avais à peine quinze au total. » Un chiffre qui en dit long sur la rentabilité du lieu.

@Downsey111

Un spot facile à exploiter

Autre avantage, ce coin de Kairos est très simple à relancer dans Borderlands 4. Une fois votre session terminée, il suffit de retourner au menu principal, puis de relancer la partie. Vous réapparaissez juste à côté du chalet, prêt à recommencer une nouvelle série de combats sans perdre de temps. Certains joueurs signalent aussi la présence d’un coffre verouillé perché sur un toit. Il se déverrouille une fois la zone nettoyée, ajoutant encore une récompense supplémentaire à ce spot déjà très lucratif.

Ce genre de découverte rappelle ce qui fait le sel de Borderlands 4. Le plaisir de fouiller, d’expérimenter et de tomber sur un butin rare reste au cœur de l’expérience. Gearbox a toujours misé sur la satisfaction du loot, et cette zone de Carcadia Burn en est un parfait exemple. Sorti le 12 septembre 2025, Borderlands 4 a reçu un excellent accueil critique avec une moyenne de 82/100 sur OpenCritic. Notre TEST en témoigne.

Source : Reddit