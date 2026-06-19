Borderlands 4 va faire le plein de nouveautés gratuites et payantes dans les prochaines semaines, l'été s'annonce très chaud sur le FPS de Gearbox et la rentrée sera folle avec un nouveau personnage jouable.

Borderlands 4 continue son petit bonhomme de chemin et va bientôt recevoir une nouvelle mise à jour gratuite chargée en nouveau contenu. Le FPS de Gearbox n'a eu de cesse d'évoluer depuis sa sortie en ajoutant toujours plus de nouveautés gratuites et payantes. Le 25 juin prochain à l'occasion de la mise à jour 1.8, tous les joueurs seront récompensés pour leur fidélité, et le jeu promet également tout un tas de choses dans les prochains mois.

Du contenu gratuit arrive pour Borderlands 4

Dès sa sortie, les ambitions de Borderlands 4 étaient très claires. Le jeu est désormais devenu un énorme monde ouvert et avait pour objectif d'évoluer petit à petit en proposant toujours plus de rejouabilité. Chaque semaine des objectifs étaient proposés et petit à petit du contenu gratuit et payant a été ajouté au fil des mises à jour. Le 25 juin prochain tous les joueurs pourront d'ailleurs profiter d'une énorme nouveauté présenté comme le plus gros challenge du jeu, spécialement fait pour les « masochistes badass ». Takedown at Hadron Abyss est une mise à jour gratuite qui comprendra de nouveaux challenges pour l'endgame, de nouveaux boss et de l'équipement inédit. Celà marquera visiblement la dernière dose massive de contenu gratuit pour les prochains mois puisque pour la suite ce seront principalement des DLC payants qui arriveront sur le jeu.

Une tonne de DLC payants et un nouveau personnage annoncés

Le 25 juin, en même temps que tout le contenu gratuit, le DLC A Zane to Kill For sera aussi disponible. Il comportera quant à lui une nouvelle mission, des boss, de l'équipement unique et même un nouveau véhicule. Le 30 juillet, Borderlands 4 recevra le Bounty Pack 4 avec là encore une nouvelle mission et tout ce qui va avec, pour enfin déboucher sur le très gros morceau, un DLC narratif avec un nouveau personnage jouable, Loveless, présentée comme une hackeuse doté de puissantes améliorations cybernétiques. Pour le moment peu d'informations ont été annoncées à son sujet, Gearbox a affirmé qu'il en donnera davantage lors d'un prochain Devcast.

Le DLC narratif apportera également plein de missions, des boss et de l'équipement légendaires exclusifs évidemment. Ce DLC majeur sera disponible le 1er septembre et sera accompagné du Bounty Pack 5, un autre DLC payant. En somme, c'est une avalanche de contenu qui vous attend. Pour rappel, Borderlands 4 est disponible sur PS5, Xbox Series et PC. une version Nintendo Switch 2 était prévu mais est pour l'heure suspendue jusqu'à nouvel ordre.

Feuille de route de Borderlands 4 de juin à septembre 2026

25 juin 2026 (Patch 1.8 de Borderlands 4)

Takedown at Hadron Abyss (gratuit) Défi endgame extrême, annoncé comme le plus difficile à ce jour Nouveau raid boss Nouveau miniboss 9 nouveaux légendaires 1 nouveau perlescent Nouveaux cosmétiques basés sur des défis Nouvelle fonctionnalité : sauvegardes cross-platform

(gratuit)

A Zane to Kill For (payant) Nouvelle mission Nouveau boss et 2 miniboss Nouveaux équipements légendaires et perlescents 1 nouveau véhicule, skin de Vault Hunter et skin de drone Echo-4

(payant)

Vault Card 3 (payant) 4 pièces d'équipement légendaire re-rollables 24 cosmétiques

(payant)

30 juillet 2026 (patch 1.9 de Borderlands 4)

Bounty Pack 4 & Vault Card 4 (payant) Nouvelle mission Nouveau boss et 3 miniboss Nouveaux équipements légendaires et perlescents 1 nouveau véhicule, skin de Vault Hunter et skin de drone Echo-4 4 pièces d'équipement légendaire re-rollables 24 cosmétiques

(payant)

Septembre 2026 (patch 1.10 de Borderlands 4)

Story Pack 2 de Borderlands 4 (payant) Nouvelles missions principales Nouvelle zone sur la carte Nouvelles missions secondaires, activités et objets à collectionner Nouveaux combats contre des boss majeurs et miniboss Nouveaux équipements légendaires Nouveau personnage jouable de Borderlands 4 : Loveless la Hackeuse

(payant)

Bounty Pack 5 & Vault Card 5 (payant) Nouvelle mission Nouveau boss et miniboss Nouveaux équipements légendaires et perlescents 1 nouveau véhicule, skin de Vault Hunter et skin de drone Echo-4 4 pièces d'équipement légendaire re-rollables 24 cosmétiques

(payant)

Source : Borderlands 4 officiel