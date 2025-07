Borderlands 4 se retrouve une fois de plus au centre du débat, à cause des déclarations de Randy Pitchford, le patron de Gearbox. Ce qui n’a pas manqué de mettre en colère une partie de la communauté.

Alors que Borderlands 3 bénéficie actuellement d’une grosse réduction sur Steam (moins de 3 euros), ce qui aurait pu passer pour une simple bonne affaire s’est rapidement transformé en nouveau sujet de tension entre les joueurs et Randy Pitchford, le patron de Gearbox. Une fois de plus, une déclaration sur les réseaux sociaux a suffi à raviver un débat que beaucoup pensaient clos : celui du prix et de la communication autour de Borderlands 4.

Borderlands 4 au centre des débats

Le contexte est simple : Borderlands 3 est bradé à -95 % dans les soldes d’été de Steam. Une excellente occasion pour les retardataires, d’autant que le jeu commence à intégrer certains abonnements consoles. Mais Randy Pitchford, fidèle à sa réputation, n’a pas pu s’empêcher de commenter la chose sur X (ex-Twitter). Et beaucoup y voit un message pour Borderlands 4.

Des soldes comme celle-ci et l’apparition de Borderlands 3 dans les abonnements console ont mis plus de 5 ans à arriver. Profitez-en pendant que c’est là ! »

Une remarque factuelle, mais pas totalement innocente.

Dans la foulée, Pitchford a ajouté que les fans ne devaient pas s’attendre à retrouver ce genre de ristourne aussi tôt pour Borderlands 4. En clair, il va falloir être patient, voire payer plein pot.

Un contexte tendu

Ce n’est pas la première fois que le patron de Gearbox attise les tensions. Il y a quelques semaines, il avait déjà semé le trouble en évoquant un possible tarif de lancement à 80 dollars pour Borderlands 4. Une déclaration qui avait immédiatement déclenché une tempête de critiques, même si aucune annonce officielle n’allait dans ce sens. Cette fois encore, le message n’est pas forcément provocant en soi. Mais dans un climat déjà chargé de méfiance, il a été perçu par beaucoup comme une manière maladroite, voire arrogante, de gérer les attentes.

Sans surprise, les réponses n’ont pas tardé. Plusieurs joueurs ont exprimé leur agacement, reprochant à Pitchford de relancer inutilement une polémique qui n’avait pas lieu d’être. Certains l’accusent de jeter de l’eau froide sur son propre feu ou encore de ne jamais apprendre de ses erreurs. D’autres pointent un problème plus profond : une forme de déconnexion entre le studio et sa communauté. Bref, ceux qui attendent Borderlands 4 ne sont pas contents.

Pour ne rien arranger, d’anciennes critiques sont revenues sur le tapis, notamment autour de la politique de données personnelles de la série. Une récente mise à jour des conditions d’utilisation de Take-Two a relancé des accusations de "spyware" à l’encontre des jeux Borderlands, provoquant même un review bombing massif. Dans ce contexte, chaque mot compte, et chaque déclaration maladroite peut rapidement enflammer les réseaux.

Source : Randy Pitchford