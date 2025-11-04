Après de nombreuses demandes de la part des joueurs, Borderlands 4 vient enfin de résoudre ce gros problème qui faisait rager tout le monde. Tout est bien qui finit bien !

Dans Borderlands 4, le loot, c’est la vie. On tire sur tout ce qui bouge, on récupère des armes toujours plus folles, et on recommence. C’est ce qui fait tout le sel de la série. Mais depuis le lancement du jeu, un bug venait gâcher ce plaisir simple, parfois, les récompenses disparaissaient… en tombant dans le vide.

Borderlands 4 supprime enfin ce gros problème

Le problème dans Borderlands 4 touchait surtout certains boss, comme le Primordial Guardian Origo. Son arène, perchée sur une petite île flottante, offrait un cadre spectaculaire… mais risqué. Il suffisait qu’un objet soit projeté un peu trop fort pour qu’il finisse sa course dans le néant. Et dans ces cas-là, pas de miracle, la machine à objets perdus, censée rattraper le coup, ne servait à rien.

Pour les fans les plus acharnés, habitués à “farmer” pendant des heures pour décrocher la version parfaite d’une arme, c’était rageant. Rien de pire que de battre un boss difficile, voir son butin s’envoler au loin… et ne jamais le revoir. Bonne nouvelle, Gearbox Software a entendu les plaintes dans Borderlands 4. Avec la dernière mise à jour, le studio a trouvé une solution toute bête, mais redoutablement efficace. Désormais, quand un objet est projeté trop près d’un ravin, il rebondit contre une barrière invisible avant de retomber à vos pieds. Simple, logique, et surtout très appréciée. Ce correctif, repéré par des joueurs sur Reddit, a vite été salué par la communauté. Après tout, il aurait pu (ou dû) être là dès le lancement. Mais mieux vaut tard que jamais.

© 2K / Gearbox Software.

Des ajustements réguliers, mais encore des défauts

Cette mise à jour de Borderlands 4 s’inscrit dans une série d’améliorations plus larges. Gearbox a récemment simplifié le “farm” du fusil à pompe Bod et, sans le vouloir, réintroduit la fameuse “crit knife meta” adorée des vétérans. Le studio semble donc attentif aux retours, même si certains points continuent de poser problème.

L’interface du jeu, par exemple, reste confuse. Beaucoup trouvent les menus peu clairs, voire encombrants. Et certains regrettent la présence d’autres murs invisibles dans le monde ouvert, qui donnent parfois l’impression de jouer dans des couloirs déguisés.

Source : Reddit