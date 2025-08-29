En amont du lancement de Borderlands 4, 2K et Gearbox ont décidé de faire un beau cadeau à celles et ceux qui comptent l’acheter un jour ou l’autre...

Après un troisième épisode qui a clivé, Borderlands 4 sera fin prêt à semer le chaos sur PC et consoles le 12 septembre 2025. Des millions de brutasses sont prêtes à en découdre et à rétablir l’ordre sur la toute nouvelle planète à sauver, qui promet déjà un vrai changement de décor pour la licence. Nouveautés de gameplay, méchant et bestiaires inédits, Chasseurs de l’Arche encore plus travaillés, options de personnalisations plus zinzins que jamais… Gearbox semble avoir toutes les armes pour nous offrir l’un des FPS les plus barrés de l’année. Comme à chaque lancement d’un nouveau jeu, le studio se montrera généreux au lancement et offre du contenu gratuit aux futurs joueurs de Borderlands 4.

Du contenu gratuit à récupérer avant la sortie de Borderlands 4

La communication autour du prochain FPS de 2K s’intensifie. Dans quelques semaines, les chasseurs de l’Arche en herbe pourront découvrir Kairos, une toute nouvelle planète sous le joug d’un dictateur surnommé « Le Gardien du Temps ». Des milliards d’armes pourront encore être récupérées, seul ou en coopération, et comme ce Borderlands 4 aura visiblement la main lourde sur la personnalisation, Gearbox a décidé d’en offrir un avant-goût en proposant du contenu gratuit avant même la sortie du jeu.

Comme souvent, c’est du côté de Twitch qu’il faudra se tourner pour récupérer le skin « Watch, Drop, and Roll » pour ECHO-4, le petit robot qui nous servira d’assistant et de guide. Pas besoin non plus de rester des heures devant son écran. Il suffira alors de regarder 30 minutes de stream sur Borderlands 4 entre le 29 août à 19h et le 29 septembre à 8h59, heure française sur les chaînes du jeu ou de Gearbox. Si ce n’était pas assez clair, sachez que le jeu sera nécessaire pour utiliser le contenu gratuit obtenu, mais c'est tout. Vous n’aurez pas besoin de l’avoir ou de l’avoir précommandé pour récupérer ce twitch drops, qui vous attendra bien sagement le moment venu.

Twitch Drops gratuit de Borderlands 4 ©Gearbox

Si vous nous lisez régulièrement vous le savez : pas besoin de rester derrière son écran si le cœur ne vous en dit pas. Il est en effet possible de laisser la diffusion tourner en tâche de fond avec le son coupé. Vous pouvez également regarder plusieurs streams éligibles en plusieurs fois si vous préférez. Attention en revanche, il faudra faire quelques manipulations avant de visionner les diffusions avant de pouvoir récupérer votre cadeau de Borderlands 4. Pas de panique, ça n’a absolument rien de compliqué :

Allez sur la page SHIFT du site de 2K et liez votre compte Twitch Vérifiez que votre compte SHIFT est bien lié à la plateforme sur laquelle vous souhaitez jouer à Borderlands 4

Suivez les instructions pour lier les deux comptes

Regardez vos streamers favoris jouer à Diablo 4 pendant au moins 30 minutes pour obtenir le contenu gratuit. Note importante : il faut que le, ou la streameuse ait le « Drорѕ Aсtіvéѕ » dаnѕ lа dеѕсrірtіоn dе ѕа сhаînе.

Une fois les minutes de visionnage atteintes, vous recevrez une notification.

Connectez-vous à votre compte Shift sur PC ou consoles lors du lancement de Borderlands 4 pour recevoir les récompenses

Pour rappel, vous pouvez suivre à tout moment votre progression dans la page d’inventaire des Drops. Attention toutefois, il ne faudra pas oublier de réclamer vos contenus gratuits de Borderlands 4 sur cette même page. Il vous suffira alors de cliquer sur l'icône de votre profil sur Twitch, allez dans « Drops et récompenses ».

Source : Gearbox