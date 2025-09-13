Ça y est ! Après plusieurs années d’attente, Borderlands 4 est enfin disponible. Un titre d’excellente facture, même s’il lui manque un peu de ce piquant et de ce grain de folie qui ont fait la réputation de la licence. Côté gameplay, les fans historiques de la franchise sont une nouvelle fois servis, avec toujours plus de possibilités de mouvement et des milliards d’armes à looter jusqu’à plus soif. Les brutasses ont répondu en masse à l’appel, Borderlands 4 ayant rassemblé plus de 200 000 joueurs uniques connectés simultanément au moment de son lancement. Et si vous faites partie de cette communauté, ou que vous comptez bientôt rejoindre la chasse à l’Arche, sachez que des contenus gratuits peuvent être récupérés à l’occasion de la sortie du jeu.

Des contenus gratuits pour la sortie de Borderlands 4

Comme souvent, il faut se tourner vers Twitch pour obtenir ces nouveaux cadeaux. C'est également l'occasion de rappeler que vous pouvez toujours récupérer le skin « Watch, Drop, and Roll » pour ECHO-4, le petit robot qui nous sert d'assistant et de guide dans Borderlands 4. À cela s'ajoutent désormais deux armes légendaires : un fusil à pompe pour démembrer les sbires du Gardien du Temps comme il se doit, et un fusil de précision redoutable. Et comme ces deux armes sont légendaires, il serait difficile de refuser une telle offre. Si vous ne connaissez pas encore le processus, sachez qu'il n'est pas nécessaire de posséder Borderlands 4 pour récupérer ces contenus gratuits. Vous pouvez les accumuler en attendant d'acheter le jeu. Voici donc ce que vous pouvez récupérer et les conditions pour les obtenir :

Skin cosmétique drone ÉCHO-4 « Regarder, tomber, rouler » : regarder 20 minutes de stream sur la chaîne de Gearbox uniquement. Vous avez jusqu’au 29 septembre 2025.

: regarder 20 minutes de stream sur la chaîne de Gearbox uniquement. Vous avez jusqu’au 29 septembre 2025. Fusil à pompe Légendaire Chaos oublié : regarder 2h de stream sur n’importe quel live Twitch de la catégorie Borderlands 4. Disponible jusqu’au 30 septembre 2025.

: regarder 2h de stream sur n’importe quel live Twitch de la catégorie Borderlands 4. Disponible jusqu’au 30 septembre 2025. Fusil de précision Légendaire Défiance nocturne : regarder 2h de stream sur n’importe quel live Twitch. Vous avez jusqu’au 30 septembre 2025.





Twitch Drops gratuit de Borderlands 4 ©Gearbox

Vous le savez depuis le temps, du moins si vous nous lisez régulièrement, il n’est pas nécessaire de rester scotché derrière son écran. Vous pouvez en effet laisser la diffusion tourner en tâche de fond, tout en coupant le son. Il est également possible de regarder plusieurs streams différents, à condition qu’ils soient éligibles. Vous devrez toutefois effectuer quelques manipulations en amont pour pouvoir récupérer vos contenus gratuits de Borderlands 4. Rien de compliqué ceci dit. Voici la marche à suivre :

Allez sur la page SHIFT du site de 2K et liez votre compte Twitch Vérifiez que votre compte SHIFT est bien lié à la plateforme sur laquelle vous souhaitez jouer à Borderlands 4

Suivez les instructions pour lier les deux comptes

Regardez vos streamers favoris jouer à Diablo 4 pendant au moins 30 minutes pour obtenir le contenu gratuit. Note importante : il faut que le, ou la streameuse ait le « Drорѕ Aсtіvéѕ » dаnѕ lа dеѕсrірtіоn dе ѕа сhаînе.

Une fois les minutes de visionnage atteintes, vous recevrez une notification.

Connectez-vous à votre compte Shift sur PC ou consoles lors du lancement de Borderlands 4 pour recevoir les récompenses

On rappelle que vous pouvez suivre à tout moment votre progression dans la page d’inventaire des Drops. Attention il ne faudra en revanche pas oublier de réclamer vos contenus gratuits de Borderlands 4 sur cette page. Vous n'aurez alors qu'à cliquer sur l'icône de votre profil sur Twitch, puis à aller dans « Drops et récompenses ».

Source : Gearbox