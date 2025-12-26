Pour accompagner et fêter Noël et la fin d'année 2025 à leur façon, Gearbox et 2K offrent plein de contenus gratuits tous les jours aux joueurs de Borderlands 4.

Dans le cadre de cet événement intitulé « Les 12 Jours du Mercenaire » Gearbox et 2K offrent un objet gratuit sur Borderlands 4 chaque jour, jusqu'au 1er janvier 2026. Comme un Calendrier de l'Avent, le studio révèle un nouvel objet gratuit toutes les 24 heures, qui peut prendre différentes formes. Voici un récapitulatif des contenus gratuits déjà proposés.

Borderlands 4 accompagne les fêtes de fin d'année à sa façon avec des contenus gratuits

À l'instar des codes SHiFT permettant d'obtenir des clés en or ou des objets cosmétiques, les « 12 Jours du Mercenaire » sont l'occasion pour les joueurs de Borderlands 4 de récupérer chaque jour depuis le 20 décembre 2025 et jusqu'au 1er janvier 2026 inclus de nouveaux contenus gratuits. Ce qu'il s'agisse justement de clés en or ou des objets cosmétiques. Toutes les 24 heures, le compte X.com officiel de la franchise annonce ainsi un nouveau contenu gratuit à récupérer. Le moyen le plus simple de ne rien manquer des mises à jour quotidiennes est donc de se programmer un rappel et de consulter le compte X.com en question.

Et si jamais vous avez raté un contenu gratuit offert dans le cadre des 12 Jours du Mercenaire sur Borderlands 4, pas de panique ! Vous pourrez en effet toujours les obtenir jusqu’à la fin de la promotion. À noter toutefois que les codes pour les objets cosmétiques sont valides jusqu'au 31 décembre 2030, tandis que les codes pour des clés en or expirent quant à eux le 31 décembre 2025.

Comment récupérer ces contenus gratuits en lien avec les fêtes de fin d'année

Vous avez deux façons d'obtenir vos objets gratuits pour Borderlands 4. La première consiste à vous connecter à votre compte SHiFT en ligne, puis à accéder à l'onglet Récompenses et à saisir votre code SHiFT. Vous pouvez également lancer le jeu, vous rendre dans l'onglet Récompenses, ouvrir le menu SHiFT et y saisir votre code.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, voici les codes SHIFT déjà disponibles et les contenus gratuits correspondants :

J9XTB-SJWS3-WRTTC-BJTJJ-TH6TX : Skin « Winter Borderlands » pour ECHO-4

: 3ZXJB-HZBHT-KX3BK-BBTT3-BHHXJ : Skin « Enfants de Vex » pour tous les Chasseurs de l'Arche

: 3H6JT-3ZJZ3-KXBJK-TB3TB-J33CX : Clé en or

: BZ6J3-3JKHB-CX3B5-TTJTT-HJBZW : Skin « Le Monde sur ses Épaules » pour tous les Chasseurs de l'Arche

Source : Borderlands sur X.com