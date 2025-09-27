Borderlands 4 a encore du contenu gratuit légendaire à offrir, mais le temps presse avant que l'Arche se referme et avec elles les cadeaux actuellement disponibles.

Comme de nombreux jeux très attendus avant lui, Borderlands 4 a fêté son lancement ce 12 septembre 2025 avec plusieurs contenus gratuits offerts pour attirer les foules. Outre les codes SHiFT pour récupérer de précieuses clés en or, il était en l'occurrence question d'un partenariat avec divers streams pour offrir des cadeaux aux membres de leur communauté. Les réjouissances vont se terminer bientôt, et une petite piqûre de rappel s'impose donc.

Drop de contenu gratuit légendaire pour Borderlands 4, dernière chance !

Vous l'aurez donc compris, l'offre de contenus gratuits sur Borderlands 4 qui nous intéresse ici provient de deux campagnes Twitch Drops, qui se terminent pour rappel le 29 et 30 septembre 2025. Contrairement à de nombreux dispositifs similaires sur d'autres jeux, il n'est cependant pas uniquement question d'éléments cosmétiques. Si on a bien une apparence alternative pour notre compagnon robotique ECHO-4, il y a également du véritable contenu légendaire à obtenir.

En l'occurrence, on a d'un côté le fusil à pompe légendaire Chaos Oublié, et de l'autre le fusil de précision légendaire Défiance Nocturne. Compte tenu de la rareté et du caractère unique des armes légendaires dans Borderlands 4 par rapport à ses aînés, il serait dommage de passer à côté. Voici donc ce que vous pouvez récupérer et les conditions pour les obtenir :

Skin cosmétique drone ÉCHO-4 « Regarder, tomber, rouler » : regarder 20 minutes de stream sur la chaîne de Gearbox uniquement. Vous avez jusqu'au 29 septembre 2025.

Fusil à pompe Légendaire Chaos oublié : regarder 2h de stream sur n'importe quel live Twitch de la catégorie Borderlands 4. Disponible jusqu'au 30 septembre 2025.

Fusil de précision Légendaire Défiance nocturne : regarder 2h de stream sur n'importe quel live Twitch. Vous avez jusqu'au 30 septembre 2025.





On rappelle aussi qu'il n’est pas nécessaire de rester scotché derrière son écran pour récupérer ces Twitch Drops spécifiques à Borderlands 4. Vous pouvez en effet laisser la diffusion tourner en tâche de fond, tout en coupant le son. Il est également possible de regarder plusieurs streams différents, à condition qu’ils soient éligibles. Vous devrez toutefois suivre quelques étapes préliminaires, mais relativement simples, pour pouvoir récupérer vos contenus gratuits de Borderlands 4. Voici la marche à suivre :

Allez sur la page SHiFT du site de 2K et liez votre compte Twitch Vérifiez que votre compte SHiFT est bien lié à la plateforme sur laquelle vous souhaitez jouer à Borderlands 4

Suivez les instructions pour lier les deux comptes

Regardez d'un côté le stream de Gearbox, puis de l'autre des streams partenaires pendant la durée indiquée plus tôt pour obtenir le contenu gratuit souhaité. Note importante : il faut que le streamer ait la mention « Drорѕ Aсtіvéѕ » dаnѕ lа dеѕсrірtіоn dе ѕа сhаînе.

Une fois les minutes de visionnage atteintes, vous recevrez une notification.

Connectez-vous à votre compte SHiFT sur PC ou consoles lors du lancement de Borderlands 4 pour recevoir les récompenses.

On rappelle que vous pouvez suivre à tout moment votre progression dans la page d’inventaire des Drops. Attention il ne faudra en revanche pas oublier de réclamer vos contenus gratuits de Borderlands 4 sur cette page. Vous n'aurez alors qu'à cliquer sur l'icône de votre profil sur Twitch, puis à aller dans « Drops et récompenses ».

Source : Gearbox