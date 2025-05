Gearbox Software a présenté longuement son prochain jeu Borderlands 4 lors d'un State of Play et a annoncé une excellente nouvelle en avançant la sortie. Mais une information a aussi été partagée sur le suivi post-lancement.

Borderlands 4 sortira le 12 septembre 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC, soit avec 11 jours d'avance sur la date initiale annoncée par Gearbox Software et 2K Games. À la vue de l'énorme présentation de gameplay, cet épisode a l'air de mettre le paquet pour offrir une vraie expérience fidèle à la saga, et qui pourrait bien réconcilier les quelques déçus de Borderlands 3. Et le meilleur reste peut-être à venir si l'on en croit une précision des développeurs. Une belle surprise a en effet déjà été annoncée avant la sortie.

Des DLC Borderlands 4 qui vont faire plaisir

Le State of Play sur Borderlands 4 a permis à rassurer de nombreux fans. Un événement qui a été très riche en gameplay et informations en tout genre. Parmi les détails de cette présentation, on a notamment eu un aperçu de la Sirène Vex et du soldat Rafa. Deux des quatre personnages jouables de cet opus. Mais voilà, Gearbox Software a aussi subtilement teasé qu'il y aurait du rab en déclarant qu'il s'agissait de deux « deux des Chasseurs de l'Arche disponibles au lancement » de Borderlands 4.

Et le « au lancement » sont les termes clés ici. On apprend en effet que Borderlands 4 recevra des Chasseurs de l'Arche inédits après la sortie. « Gearbox s'est engagé à étoffer Borderlands 4 avec du contenu gratuit et payant après sa sortie, dont deux nouveaux Chasseurs de l'Arche jouables et du contenu narratif supplémentaire » peut-on lire dans un article publié sur l'Epic Games Store. L'ajout de Chasseurs de l'Arche après la sortie plait déjà à certains qui préfèrent cela à des arbres de compétences supplémentaires.

En attendant d'en savoir plus, du contenu gratuit Borderlands 4 est offert. Ce n'est pas grand-chose, mais un skin pour le fusil d'assaut Hazard Pay peut être réclamé jusqu'au 31 décembre 2030. Oui, d'ici là, on sera déjà dans le futur sur PS6 et Xbox Series 2. Mais au moins, ça vous laisse le temps.

Source : Epic Games Store.