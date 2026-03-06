Disponible depuis plusieurs mois maintenant, Borderlands 4 semble aujourd’hui peu à peu s’effacer de sous les projecteurs. Il faut dire aussi qu’en dehors de la mise en pause de la version Nintendo Switch 2, qui ne verra par conséquent peut-être jamais le jour, Gearbox Software ne communique plus beaucoup autour du titre. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que le travail est terminé pour le studio, qui continue de s’activer en coulisses pour mettre en place de nouvelles mises à jour et surtout, de nouveaux cadeaux à récupérer pour les joueurs.

Voici le nouveau code SHiFT de Borderlands 4

En effet, comme chaque semaine, les créateurs de Borderlands 4 offrent aujourd’hui la possibilité à la communauté de mettre la main sur du loot légendaire grâce à un nouveau code SHiFT, qui ne restera toutefois valable que jusqu’au 10 mars 2026. Ainsi, si vous comptez pouvoir profiter des trois nouvelles clés en or offertes par le studio, vous feriez mieux de vous en occuper avant qu’il ne soit trop tard. Et pour cela, il n’y a comme d’habitude rien de plus simple : il vous suffit de lancer Borderlands 4 et de procéder comme suit.

Démarrez votre partie

Ouvrez le menu du jeu

Rendez-vous dans l’onglet « Social »

Poursuivez dans la section « SHiFT »

Entrez le code JHXTJ-Z3XHB-5FTJK-T3JJJ-HHJCZ dans la case prévue à cet effet

dans la case prévue à cet effet Validez l’opération en appuyant sur « Utiliser »

Une fois cela fait, il ne vous reste alors plus qu’à profiter de vos trois nouvelles clés en or, qui vous serviront à ouvrir de nouveaux coffres pouvant vous donner accès à du loot légendaire. Notez que ce code est utilisable sur l’ensemble des plateformes où est disponible Borderlands 4, à savoir PS5, Xbox Series et PC, et que les clés en question peuvent être utilisées quand bon vous semble. Une fois le code utilisé, vous n’avez plus de crainte à avoir, donc. Et pour les intéressés, retrouvez également tous les autres codes SHiFT encore valables dans notre liste complète.

Source : X