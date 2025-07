Il y a des décisions créatives qui amusent plus que d’autres. Borderlands 4 voit une de ses fonctionnalités optionnelles confirmées et la communauté de fans l’adore déjà.

Borderlands 4 fait couler beaucoup d’encre dernièrement et pas forcément pour les bonnes raisons. Le jeu a pourtant tout pour plaire, lui qui devrait bien proposer une formule améliorée, des ajouts bienvenus et du loot complètement barré jusqu’à plus soif. Mais alors qu’on devrait être en train de se réjouir de pouvoir matérialiser notre véhicule à la volée, les sorties de route de Randy Pitchford ont la fâcheuse tendance à agacer la communauté, qui le fait savoir. Depuis l’affaire des « vrais fans » et du prix, les déclarations du grand patron de Gearbox nuisent à la communication du jeu plus qu’autre chose. Mais voilà que le studio vient d’annoncer une nouvelle fonctionnalité que 2K devrait peut-être utiliser sur la tête pensante de Borderlands 4.

Claptrap en sourdine dans Borderlands 4

Les vraies brutasses comptent les jours jusqu’à l’arrivée du prochain Borderlands, calée pour le 12 septembre sur PS5, Xbox Series et PC, puis plus tard dans l’année sur Nintendo Switch 2. Heureusement, Gearbox et 2K ont prévu de quoi faire grimper leur impatience en dévoilant au compte-gouttes de nouvelles informations sur Borderlands 4. Après la bande-annonce dédiée à l’histoire il y a quelques jours, le studio vient de confirmer l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité très drôle et sur laquelle certains joueurs vont se ruer. Claptrap, la mascotte de la licence, a la réputation d’être franchement insupportable. Et si c’est pour ça qu’on l’aime, les développeurs ont pensé à ceux qui ne peuvent vraiment pas voir sa cuirasse.

Dans Borderlands 4, il sera ainsi possible de le muter tout simplement en réduisant le volume de notre maître à tous au maximum. Dans les paramètres audio du jeu, il sera ainsi possible de réduire Claptrap au silence, ou si vous aimez souffrir, en faire le seul que vous entendrez dans le jeu. Faut le vouloir ! Mais cette nouvelle fonctionnalité ne serait pas uniquement gadget. Selon Sam Winkler, directeur narratif de Borderlands 4, certaines lignes de dialogues ont été créées spécifiquement en cas d’utilisation de cette option. « J’ai écrit certaines lignes juste pour cette fonctionnalité et cela inclut ce qui est peut-être la ref la plus stupide et niche à un certain accent d’un certain classique des immersive sims », a-t-il déclaré. Rendez-vous donc en septembre pour découvrir ce qu’il nous a concocté.

Et maintenant on pose la vraie question : vous allez jouer avec ou sans la douce voix agaçante de Claptrap ?