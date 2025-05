On peut le dire, Take-Two Interactive ne chôme décidément pas ces derniers jours. Alors que nous avons récemment eu droit à une pluie d’informations concernant GTA 6 et Mafia The Old Country, c’est désormais au tour de Borderlands 4 de revenir sous le feu des projecteurs. En effet, après s’être illustré au travers d’une grosse présentation de gameplay fin avril, le titre de Gearbox Software a de nouveau fait parler de lui à l’occasion de la PAX East, où il a eu droit à un panel relativement riche en informations.

Un système de coop repensé pour Borderlands 4

Ce n’est un secret pour personne : Borderlands 3 n’a pas toujours fait l’unanimité auprès des fans. Les créateurs le savent, et c’est pourquoi Borderlands 4 en tiendra compte. Car comme Randy Pitchford, PDG du studio, a pu le confirmer : les retours des joueurs n’ont pas seulement été entendus. Ils ont aussi et surtout été pris en compte. Pour preuve, le prochain opus débarquera avec une série d’améliorations destinées à bonifier l’expérience de jeu, à commencer par tout ce qui touche à la composante coop.

Entièrement retravaillée, cette dernière reposera désormais sur un système plus fluide et plus pratique pour les joueurs. Par exemple, Pitchford a confirmé que dans Borderlands 4, il sera maintenant possible de rejoindre ou de quitter une partie à tout moment sans que cela n’impacte les autres membres du groupe. De même, il ne sera plus forcément nécessaire de se trouver à des moments bien précis de l’aventure pour pouvoir en profiter à plusieurs.

Borderlands 4 disposant d’un vaste monde à explorer, il était également important pour le studio de laisser un maximum de liberté aux joueurs. C’est pourquoi il sera possible pour chacun de vaquer à ses occupations sur la map afin de couvrir le maximum de terrain. Et le cas échéant, Gearbox a alors évidemment pensé à tout. En effet, une option permettant de se téléporter sur les autres membres a par conséquent été ajoutée, de sorte à permettre à toute l’équipe de se réunir en un rien de temps si nécessaire. À noter, au passage, que la mini-map a quant à elle été supprimée pour pousser les joueurs à se focaliser sur le jeu directement.

Finie la guerre du loot

En parallèle, le studio en a également profité pour repenser le système de loot, relativement décrié dans Borderlands 3. Et la bonne nouvelle, c’est qu'avec Borderlands 4 vous n’aurez désormais plus à craindre de vous le faire voler par votre équipe. Cette fois-ci, tout sera partagé ! Toujours selon Pitchford, il devrait par ailleurs s’avérer moins complexe à appréhender. Par exemple, s’il y aura moins d’objets légendaires à récupérer dans l’ensemble, leur puissance et leurs spécificités s’en retrouveront quant à elles bien plus importantes.

De même, là où le dernier opus reposait essentiellement sur le facteur chance, celui-ci permettra aux joueurs de récupérer des éléments spéciaux sur chaque combat de boss ou rencontre majeure. De quoi permettre à ceux qui le souhaitent de farmer plus facilement donc, surtout sachant que Borderlands 4 offrira la possibilité de relancer une mission ou un combat de boss en particulier à tout moment. Enfin, Pitchford confirme naturellement que l’ajustement automatique du niveau des joueurs sera toujours de la partie dans le cadre d’une session coop.

Sources : Gearbox