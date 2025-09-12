Juste avant sa sortie aujourd'hui, Borderlands 4 a procédé à un changement de dernière minute qui divise au sein de la communauté concernée par ce revirement soudain.

Si certains ont déjà pu y jouer avec un peu d'avance, Borderlands 4 sort officiellement aujourd'hui sur PC, PS5 et Xbox Series, et plus tard sur Nintendo Switch 2. À la dernière minute, Gearbox a toutefois apporté un changement concernant sa version PC qui risque d'impacter négativement de nombreux joueurs désireux d'essayer le nouvel épisode de la célèbre franchise looter-shooter, s'il ne s'agit pas d'une erreur d'interprétation de la part du studio.

Un revirement soudain pour Borderlands 4 qui frappe les joueurs PC aux cœurs

Deux mois avant sa sortie, Borderlands 4 partageait une première ébauche des configurations requises pour jouer au titre développé sous Unreal Engine 5 sur PC. Sur la page Steam du jeu, on pouvait en effet voir que, même pour la configuration minimale, il faudrait disposer d'un processeur doté de huit cœurs. Ce qui semble sur le papier exclure de nombreux CPU, empêchant donc une large frange de joueurs de seulement faire tourner correctement le nouveau titre de Gearbox sur leur PC. Beaucoup au sein de la communauté estimaient toutefois qu'il s'agissait d'une erreur de communication de la part du studio.

Il n'en serait finalement rien, puisque les configurations PC requises officielles de Borderlands 4, mises à jour juste avant sa sortie sur la page communautaire Steam du jeu, indiquent bel et bien le pré-requis d'un processeur huit cœurs, même pour la configuration minimale. À côté, on trouve toutefois un astérisque précisant « ou équivalent ». En guise d'exemple de processeurs compatibles, la liste cite un Intel Core i7 9700 ou un Ryzen 7 2700X. Or, il s'agit de processeurs aujourd'hui vieillissants, mais qui disposent bien de huit cœurs.

Mais quid de processeurs récents et nettement plus puissants, mais équipés de moins de huit cœurs ? La question fait débat au sein de la communauté PC désireuse de jouer à Borderlands 4 à sa sortie. Il faudra donc attendre les retours de joueurs disposant de processeurs en principe non compatibles, et voir comment le jeu s'en sort sur leurs machines en termes de performance. Les premiers avis sur la question devraient arriver incessamment sous peu, puisque le titre sort officiellement dans la journée.

© Gearbox

Source : Steam