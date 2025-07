Tandis que chaque nouveau jour qui passe nous rapproche un peu plus de la sortie de Borderlands 4, prévue pour le 12 septembre prochain, Gearbox ne manque jamais une seule occasion de nous teaser ce qui nous attendra dans ce nouvel opus. Contenus endgame, ajout de nouvelles fonctionnalités très réclamées par les fans, éléments narratifs, les développeurs ont définitivement la langue très bien pendue, et on ne va pas s’en plaindre. Surtout quand cela nous permet d’avoir un premier aperçu de la vaste zone de jeu qui nous attend.

La map de Borderlands 4 dévoilée

Car oui, contre toute attente, Randy Pitchford a d’ores et déjà dévoilé la map de Borderlands 4 dans un nouveau thread publié sur X il y a maintenant quelques jours. Il faut dire aussi que le boss de Gearbox, assurément passionné par son travail, se laisse régulièrement aller à de longues tirades pour nous dévoiler les coulisses de production du jeu. C’est par exemple comme cela que nous avons appris la présence d’un radar de combat, qui a été ajouté à la demande des fans lorsque ceux-ci ont déploré l’absence de mini-map dans le jeu.

Et c’est donc de la même manière que le créateur nous en révèle davantage sur la conception du monde de Borderlands 4, que le studio souhaitait « vaste et homogène ». « Nous avons conçu un monde gigantesque, et nous nous sommes engagés à le remplir ! » assure Pitchford après avoir confié que lorsqu’ils se sont lancés dans cette entreprise, « [ils] ne [savaient] pas vraiment dans quoi [ils s’engagaient] ». Ce qu’ils savaient, en revanche, c’est qu’ils voulaient étendre « la mobilité et les capacités de déplacement du joueur comme jamais auparavant ».

Et c’est précisément ce qui leur a compliqué la tâche dans la conception du monde de Borderlands 4. Car un joueur à la mobilité accrue, c’est un joueur capable d’aller n’importe où. Même dans les endroits les plus inattendus. C’est pourquoi Pitchford a mis au défi Andrew Reiner, l’un des membres du studio, d’essayer d’atteindre des zones de la map à priori inaccessibles, ce qu’il a fait. Le problème, c’est que cela a alors fait émerger un problème de taille aux yeux du boss de Gearbox : « Ces endroits semblaient être un terrain vierge », soulève-t-il.

Plus de 200 collectibles à récupérer

« Graeme Timmons, directeur créatif de Borderlands 4, s’est donc réuni avec certains de nos concepteurs, d’autres artistes et ingénieurs, et a décidé qu’il fallait que les joueurs trouvent quelque chose lorsqu’ils se rendent dans ces régions isolées ou inhabitées » explique Pitchford. Et c’est ainsi que leur est venu l’idée d’un collectible : les Marcus Bobbleheads. Des objets de collection qui, suite à un cataclysme survenu sur la lune d’Elpis, auraient été dispersés un peu partout sur les terres de Kairos.

« Inspirés par la découverte de Reiner d’endroits cachés ou hors des sentiers battus, nous avons commencé à placer les Marcus Bobbleheads et à les utiliser pour raconter de petites histoires » précise alors le créateur de Borderlands 4, tout en profitant de l’occasion pour dévoiler la map de Kairos avec l’emplacement des 200 collectibles à récupérer. Il tient cependant à rassurer les plus réfractaires à ce sujet : « Si vous aimez ce genre de choses, profitez-en. Si ce n’est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Cela ne vous concerne pas ». À réserver pour les joueurs atteints de collectionnite aigüe, donc !