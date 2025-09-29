Voilà maintenant plus de trois semaines que Borderlands 4 a vu le jour, offrant ainsi aux joueurs ce qui est d’ores et déjà considéré comme l’une des entrées les plus solides de la franchise. Car le titre a beau souffrir d’un certain nombre de problèmes d’optimisation pour le moment, en particulier sur PC, il n’en reste pas moins très apprécié des fans pour sa proposition. Et cela tombe bien, puisque Gearbox ne fait que commencer. La preuve : le studio a profité du Tokyo Game Show 2025 pour lever le voile sur l’un des futurs contenus à venir pour le titre.

Borderlands 4 nous tease l’une de ses futures nouveautés

En effet, le salon japonais, qui s’est tenu la semaine dernière du 25 au 28 septembre, ne s’est pas fait sans la présence des créateurs de Borderlands 4, qui ont profité de leur panel dédié au jeu pour nous donner un premier aperçu de son avenir. Ce fut ainsi l’occasion pour eux de dévoiler un premier teaser pour C4SH, l’un des futurs Chasseurs de coffres-forts à venir par le biais d’un DLC. « Un lancer de dés, un retournement de carte, une rotation des balles dans un chargeur : voilà quelques-uns des hasards qui fascinent C4SH » nous dit-on alors à son sujet.

C’est néanmoins tout ce dont il va falloir se contenter pour le moment, puisque ce premier teaser ne nous en révèle malheureusement pas plus à son sujet. Cela dit, nous ne devrions pas avoir à attendre bien longtemps pour en découvrir davantage, puisque C4SH arrivera avec la première extension majeure de Borderlands 4, « Mad Ellie and the Vault of the Damned », dont le lancement est prévu pour le premier trimestre 2026. Elle introduira alors notamment une nouvelle région, Kairos, ainsi que plusieurs missions inédites et autres équipements supplémentaires.

Pour pouvoir en profiter, il faudra cependant repasser par la case achat, puisqu’il s’agira naturellement d’un DLC payant. À moins que vous ne disposiez de l’édition Super Deluxe de Borderlands 4, il vous en coûtera ainsi la somme de 49.99€ pour vous procurer le pack « Chasseur de l’Arche », qui vous donnera accès à tous les contenus en question et plus encore. Notez toutefois que Gearbox a également précisé que le DLC pourra être acheté à l’unité, sans plus de précision pour le moment. Rendez-vous dans les prochaines semaines pour en savoir plus, donc.

Source : Gearbox