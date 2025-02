Gearbox travaille dur ! Le prochain opus d'une de ses plus grosses licences se prépare en coulisses pour offrir le meilleur aux fans. On parle bien évidemment de Borderlands 4, présenté officiellement l'été dernier, à l'occasion de la Gamescom 2024. Depuis, les infos tombent tout doucement sur cette suite qui pourrait bien être la plus ambitieuse de la série, vous allez voir.

Borderlands 4 ne fera pas les choses à moitié

Décidément, Gearbox est bien décidé à nous teaser du lourd pour Borderlands 4. Après avoir donné un premier aperçu de son gameplay aux Game Awards 2024, le jeu se dévoile de plus en plus grâce aux équipes. Compte tenu des dernières déclarations, il semblerait que le studio ait la folie des grandeurs. Le producteur en personne a donné la hauteur de la démesure concernant l'arsenal qui nous serait proposé. Mais, il y aurait encore davantage à en attendre.

De fait, Anthony Nicholson ne s'est pas contenté d'évoquer la quantité d'armes prévues pour Borderlands 4. Dans une interview avec GamesRadar+, il s'est également arrêté sur les capacités qui s'offriront à nous. Là aussi, Gearbox voit grand. Selon le producteur, l'arbre de compétences du jeu comptera parmi « les plus profonds et les plus diversifiés » de la licence. Attendez-vous à une expérience tout à fait unique.

L'ambition derrière toute cette diversité serait de proposer encore plus de liberté aux joueurs de Borderlands 4. Par exemple, de « nouvelles mécaniques de déplacement » seront de la partie. Vous pourrez naviguer à votre façon dans cet univers pour une expérience plus riche encore. Là encore, Nicholson affirme que cet opus cela « le plus ambitieux » de la licence et probablement du studio.

Depuis le début, Borderlands 4 surprend veut en mettre plein la vue. Gearbox se montre décidé à marquer un tournant dans son histoire et même plus que ça. Si le jeu tient ses promesses, il pourrait représenter un renouveau dans le genre looter-shooter. Mais avec toutes ces déclarations, il n'a pas intérêt à se louper car les fans vont vraiment l'attendre au tournant.