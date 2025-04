Le prochain volet de la célèbre licence de shooter looter a fait une annonce particulièrement attendue. Borderlands 4 est attendu le 23 septembre prochain sur PS5, Xbox Series et PC. C’est en tout cas ce qui avait été dit jusqu’ici, mais le jeu nous avait encore caché quelques infos.

Oui vous pourrez bien jouer à Borderlands 4 sur tous les supports

Ça y est, la Nintendo Switch 2 s’est enfin dévoilée pendant près d’une heure lors de son propre Nintendo Direct. La nouvelle console de Big N fait depuis énormément réagir et malheureusement pas pour les bonnes raisons. Dommage, puisque les premiers jeux annoncés sur la console ont de quoi mettre de bonne humeur. Et oui, Borderlands 4 en fait bel et bien partie.

S’il y aura bien évidemment les mascottes de Nintendo au lancement, d’autres jeux vont très vite s’engouffrer dans la brèche eux aussi. Borderlands 4 est de ceux-là. Si le jeu ne sera pas là au lancement, il a tout de même prévu de débarquer sur Nintendo Switch 2 cette année. Pas de date de sortie à se mettre sous la dent malheureusement. On ne sait pas non plus s'il sera dispo en version physique ou s’il fera lui aussi partie de ces fameuses cartouches vides qui nous donneront simplement l’autorisation de télécharger le jeu.

Pour rappel, Borderlands 4 nous proposera de découvrir une toute nouvelle planète avec de nouveaux chasseurs de trésors bien bourrin. On ne sait rien de la trame, mais le jeu nous a confirmé qu’il garderait son humour cradingue, ses loots par millions ainsi que son esthétique si singulière. Plus qu'à patienter pour avoir un peu plus d'informations à son sujet et sur son arrivée sur Nintendo Switch 2.