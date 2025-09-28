À peine sorti, Borderlands 4 s’est déjà offert une vitrine technique spectaculaire grâce à une vidéo de gameplay publiée par la chaîne YouTube Digital Dreams. Le titre y apparaît sous son plus beau jour, tournant en 4K à 180 FPS avec une NVIDIA RTX 5090, le mod U+ et un Reshade photoréaliste. Résultat : une véritable claque visuelle.

Borderlands 4 plus beau que jamais

Dans cette vidéo, l’univers de Borderlands 4 gagne en réalisme grâce à l’apport du Reshade et des améliorations graphiques. Le rendu est fluide, avec des effets visuels renforcés et une netteté accrue, ce qui transforme la perception habituelle du jeu. La chaîne précise que cette démonstration repose sur une machine de pointe, exploitant les dernières technologies comme le DLSS et la génération d’images.

Comme souvent, la communauté n’a pas tardé à réagir. Certains spectateurs ont salué un gameplay « très net » et un rendu visuel « impressionnant », louant la qualité des vidéos proposées par Digital Dreams. D’autres, en revanche, ont été plus critiques : un utilisateur a souligné que les 200 FPS obtenus grâce à la génération d’images ne donnaient pas vraiment l’impression d’une fluidité parfaite sur Borderlands 4, tandis qu’un autre a jugé que, malgré les effets appliqués, le jeu ressemblait encore à un titre de 2013-2014.

Une machine surpuissante

Mais une chose fait consensus : la combinaison RTX 5090 + mod U+ + Reshade photoréaliste transforme radicalement l’expérience. Que l’on soit séduit ou sceptique, la vidéo confirme que Borderlands 4 peut déjà être un terrain de jeu visuel exceptionnel. Au-delà des débats, cette démonstration illustre surtout le potentiel du titre sur les configurations les plus puissantes. Borderlands 4 vient à peine de sortir, mais il s’impose déjà comme une vitrine pour le modding et pour le hardware nouvelle génération. Et si les joueurs discutent des détails techniques, beaucoup s’accordent à dire que le spectacle reste impressionnant.

Pour obtenir un tel résultat, Digital Dreams a mis les petits plats dans les grands. La configuration repose sur un Ryzen 7 9800X3D, accompagné de 64 Go de RAM et surtout de la toute nouvelle NVIDIA RTX 5090, véritable monstre de puissance graphique. Le tout est soutenu par plusieurs SSD NVMe pour assurer des chargements instantanés et une alimentation haut de gamme pour stabiliser l’ensemble. Autant dire que peu de joueurs de Borderlands 4 pourront reproduire exactement ces performances chez eux.

Source : Digital Dreams