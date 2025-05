Vous en avez marre d’entendre parler de hausses de prix dans l’industrie du jeu vidéo ? Nous aussi. Malheureusement, il semblerait que ce ne soit que le début. À l’occasion de la PAX East 2025, Gearbox Software a tenu un long panel dédié à Borderlands 4, son prochain titre attendu pour le 12 septembre 2025. Et si l’événement fut notamment l’occasion pour le studio de rassurer les joueurs avec de réjouissantes informations sur le gameplay, ce fut aussi l’occasion pour lui de préparer le terrain quant à une potentielle hausse de prix du jeu.

Un prix revu à la hausse pour Borderlands 4 ?

En effet, au cours de l’événement, la question brûlante du moment est irrémédiablement arrivée sur le tapis. Et à ce sujet, Randy Pitchford, PDG de Gearbox, s’est alors montré très clair : pour l’heure, le studio ne sait pas encore à quel prix le jeu sera commercialisé. Néanmoins, il n’a pas manqué de souligner le fait que le coût de développement de Borderlands 4 avait doublé par rapport à celui de Borderlands 3, ce qui pourrait être amené à se refléter sur le prix final du jeu. Et ce genre de discours, on sait pertinemment où cela mène.

« Nous vivons à une période intéressante » a-t-il alors déclaré. « D’un côté, nous avons un marché concurrentiel où les gens qui font ces choix veulent vendre le plus grand nombre d’unités possible et veulent faire attention aux personnes qui sont sensibles aux prix. Certaines personnes ne veulent pas voir les prix augmenter, même parmi ceux qui décident des prix. D’autres acceptent la réalité, à savoir que les budgets consacrés aux jeux augmentent et qu’il existe des tarifs pour les ventes en boîte au détail. Les choses se gâtent les amis » assure Pitchford.

© Gearbox Software / 2K.

Gearbox temporise encore un peu

« La vérité, c’est que je ne sais pas quel sera le prix » conclut-il cependant, avant de sous-entendre une nouvelle fois que celui-ci « pourrait être au nouveau prix que Nintendo et Microsoft ont fixé ». Autrement dit : à 90€. Et on ne va pas se mentir : cela ne surprendrait personne. Car comme à chaque fois, il suffit qu’un éditeur commence à ouvrir la voie pour que les autres s’y engouffrent tour à tour. Gageons que nous serons rapidement fixés sur la question pour Borderlands 4, dont l’ouverture des précommandes ne devrait normalement plus trop tarder.

