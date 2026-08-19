De son annonce au lancement de son accès anticipé en juin 2024, Bodycam aura assurément fait couler énormément d’encre. Il faut dire qu’en produisant un FPS ultra réaliste à partir de l’Unreal Engine 5, Reissad Studio a soulevé de nombreuses questions sur le rapport entre le jeu vidéo et la violence, en particulier sous le prisme d’une approche frôlant la simulation. Mais cela n’arrête pas ses créateurs, qui continuent tranquillement le développement de Bodycam et nous donnent d’ailleurs des nouvelles de sa prochaine grosse mise à jour à venir le 2 septembre prochain.

Bodycam présente son énorme mise à jour, Locked & Loaded

Intitulée « Locked & Loaded », celle-ci est décrite comme « la plus grosse mise à jour jamais réalisée » par le studio jusqu’à présent et introduira de nouvelles mécaniques de gameplay et de progression, de nouvelles technologies, des animations, musiques et cartes inédites, et plus encore. « Ce qui a commencé comme une importante mise à jour de contenu s’est progressivement transformé en une refonte bien plus vaste », indiquent les créateurs de Bodycam après s’être excusés pour leur silence au cours des derniers mois.

« Au cours de l'année passée, Bodycam est passé d'un projet créé par Luca et Leo à un véritable studio de développement, avec une équipe plus étoffée œuvrant vers un même objectif : bâtir la meilleure expérience FPS possible ». C’est pourquoi ce qui devait à l’origine n’être qu’un ajout de contenu prévu pour le printemps 2026 n’a cessé de prendre du retard, tandis que « plusieurs systèmes fondamentaux du jeu et plusieurs de [leurs] outils internes » ont dû être entièrement reconstruits « pour ne plus brider la qualité » de Bodycam.

Un making-of dédié aux animations et équipements dévoilé

Et maintenant que le développement de « Locked & Loaded » touche à sa fin, l’heure est donc venue pour Reissad Studio de faire le point sur ce qui attendra les joueurs du FPS dès la rentrée, avec une pluie d’informations qui seront distillées via des Devlogs tout au long du mois d’août. Le premier en date, consacré aux animations et équipements de Bodycam, est d’ailleurs disponible sur la chaîne officielle d’IGN. Au cours de celui-ci, d’une durée d’environ 15 minutes, les créateurs du jeu reviennent alors sur les éléments suivants :

Le nouveau système de rechargement basé sur le stress, avec plusieurs variantes d'animations

Le positionnement procédural des armes qui rend chaque rechargement unique

La vérification des chargeurs, l’inspection des armes et la multitude de nouveaux détails d'immersion

Le nouveau système d'équipement et de personnalisation des armes de Bodycam, avec des centaines d'accessoires

La tablette intégrée au jeu, qui remplace les menus traditionnels tout en nous maintenant immergé dans le monde

L'arrivée des gadgets tactiques, dont les drones FPV et les voitures télécommandées

En sachant que, comme évoqué plus haut, cela n’est que le début. Dans le prochain épisode, Reissad Studio s’intéressera plus en profondeur au sound design de Bodycam, avant de s’étendre ensuite sur la présentation de Trenches, une nouvelle carte à venir, et sur les nombreuses améliorations intégrées à la demande de la communauté. De quoi promettre une très belle vue d’ensemble sur ce qui attend les joueurs le 2 septembre prochain, donc, en sachant qu’un Playtest de « Locked & Loaded » sera également organisé dès la fin du mois d’août sur Steam.

Source : Reissad Studio