Amazon Games et Bandai Namco Online ont donc annoncés la sortie prochaine de Blue Protocol, un MMORPG aux graphismes inspirés des anime, le tout en free-to-play. Clairement le géant et le développeur lorgnent sur le succès de Genshin Impact d'ailleurs élu dans la catégorie choix des joueurs pour cette année lors de la cérémonie des Game Awards.

Blue Protocol, un MMORPG Free-to-play

Christoph Hartmann, vice-président d'Amazon Games déclare au sujet du jeu :

Blue Protocol est un jeu magnifique ; comme un anime qui prend vie. Bandai Namco Online a créé un monde merveilleux avec une histoire captivante qui va permettre de créer une communauté et de plonger les joueurs dans une aventure pleine d'action. Tandis que l'anime continue de gagner en popularité à l'échelle mondiale, nous sommes impatients d'apporter Blue Protocol en Occident l'an prochain.

Blue Protocol propose aux joueurs une épopée sur les terres de Regnas, un monde au bord de la destruction après des millénaires de conflits et d'utilisation excessive de la technologie. MMORPG oblige, les joueurs devront s'unir et exploiter la mystérieuse lumière appelée Engramme pour vaincre leurs ennemis. Les joueurs pourront evidemment aussi entièrement personnaliser leur personnage et choisir parmi cinq classes au lancement, à savoir : le Vengeur, l' Ambidextre, l'Archer occulte, le Tisse-Mage et le Concasseur qui inflige de lourds dégâts.

Sokichi Shimooka, producteur exécutif du MMORPG précise :

L’attachement d’Amazon à la qualité et l’attention portée à chaque détail pour apporter Blue Protocol sur de nouveaux territoires sont exemplaires. L’expertise de l'équipe d'Amazon Games dans l'exploitation de MMO, combinée aux ressources d'édition et aux opportunités transmédia d'Amazon, en fait l'éditeur idéal pour le jeu en Occident. Nous sommes ravis de travailler ensemble pour offrir aux joueurs une expérience incroyable

Le jeu est prévu pour le second semestre 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series.