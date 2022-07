Depuis des années, certains clament qu'une version PS5 et PC de Bloodborne est dans les tuyaux. Mais malheureusement, tous ces bruits seraient totalement faux.

Quelques semaines après la rumeur sur une édition PS5 et PC du jeu de FromSoftware, le très fiable Jason Schreier met les choses au clair. Lorsqu'un internaute demande « quand allez-vous faire fuiter le remaster de Bloodborne ? », la réponse du journaliste est cash. « Je ne peux pas leaker ce qui n'existe pas » dit-il.

Cette déclaration se rajoute à une autre faite en 2021 par Lance McDonald (@manfightdragon). Un moddeur connu pour explorer les entrailles des jeux FromSoftware en dévoilant par exemple des contenus coupés en cours de route.

Si Bloodborne est annoncé sur PC, j'aimerais pouvoir me vanter en disant « je savais secrètement tout cela », mais ce serait mentir. Je suis au courant des nombreux portages PC de jeux PlayStation, mais malheureusement, aucun d'eux n'est Bloodborne. Pour une raison qui m'échappe, beaucoup de gens pensent vraiment que je suis secrètement au courant de projets non annoncés autour de la franchise. Je continue à chercher des infos, à regarder les faux leaks et les rumeurs, mais je n'ai malheureusement rien trouvé jusqu'à présent. Le but de ces tweets est de souligner que je n'ai aucun intérêt à mentir en prétendant avoir des informations exclusives. Alors que je n'en ai aucune, même si le remaster me semble être une évidence. Les gens me suivent pour le contenu non retenu et le hack des jeux. Pas pour un quelconque statut d'influenceur.